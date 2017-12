Regele Mihai, pentru ultima data la Peles. Convoiul funerar se indreapta catre Sinaia

Odata ce s-a incheiat ceremonialul militar organizat la Otopeni, la scurta vreme dupa ce aeronava militara care l-a adus in Romania pe fostul suveran a aterizat pe taram autohton, convoiul funerar a pornit, cu putine minute inainte de ora 12, catre Castelul Peles.

La momentul de fata, cortegiul se indreapta, pe DN 1, catre Sinaia. Se astepta ca masinile sa ajunga la Peles in jurul orei 14. Sicriul regelui va fi depus in Holul de Onoare al Castelului, in prezenta Custodelui Coroanei si a celorlalti membri Familiei Regale.

La Peles – locul unde s-a nascut fostul suveran- vor avea loc pe parcrusul orelor urmatoare o serie de momente de protocol, atent mentionate in programul funeraliilor Regelui, si la care publicul nu va avea acces. Astfel, Familia Regala a anuntat urmatorul program:

“Ora 14-15: Institutia Presedintelui Romaniei, Presedintia Republicii Moldova, Membrii Guvernului Romaniei si ai Guvernului Republicii Moldova, Membrii Parlamentului Romaniei si ai Parlamentului Republicii Moldova.

Ora 15-16: Reprezentantii Institutiilor Statului, centrale si locale.

Ora 16-17: Reprezentantii Corpului Diplomatic, ai Uniunii Europene, NATO si ai Organizatiilor Internationale.

Ora 17-18: Reprezentantii Academiei Romane si Academiei de Stat a Republicii Moldova, ai Bisericii Ortodoxe, ai Bisericii Catolice si ai celorlalte institutii ale Credintei”.

La ora 18, convoiul funerar urmeaza sa porneasca spre Capitala, mai exact catre palatul Elisabeta, de pe Calea Victoriei. Acolo sicriul va fi depus, in Sala Tronului, in jurul orei 20.30, in cadrul unei ceremonii private.