Regele Mihai, ovationat la momentul despartirii de Palatul Regal

Au fost imagini impresionante in momentul in care cortegiul funerar a pornit catre Catedrala Patriarhala, la finele ceremonialului desfasurat in Piata Palatului Regal.

Miile de oameni au aplaudat, auzindu-se ovationari precum “Regele Mihai” si “Monarhia salveaza Romania!”.

Sicriul a fost urcat pe un afet de tun, cortegiul – din care au facut parte reprezentanti ai Familiei Regale, dar nu numai – pornind, pe jos, care Patriarhie, unde urmeaza sa aiba loc o slujba oficiata chiar de catre Patriarhul Daniel.

Imaginile au continuat sa fie impresionante pe intreg drumul strabatut de cortegiul funerar – clopotele bisericilor de pe traseul cortegiului au batut, oamenii au apaludat usor in momentul in care afetul de tun trece in dreptul lor, auzindu-se in tot acest timp si cantecul fanfarei.

E de mentionat faptul ca parcursul cortegiului funebru a fost presarat cu flori – multe dintre ele albe – aruncate de multimea prezenta de-a lungul bulevardelor strabatute de cortegiul funerar.

sursa foto: capturi video TVR 1, Digi 24