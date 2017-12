Regele Mihai, omagiat in sedinta solemna, la Parlament, in prezenta sefului statului si a Custodelui Coroanei

Cu aproximativ o jumatate de ora programata pentru inceperea ceremoniei solemne a celor doua Camere ale Legislativului, in semn de omagiu pentru Regele Mihai, la Palatul Parlamentului au inceput sa soseasca masinile care i-au adus la Parlament pe inaltii oficiali invitati la ceremonie.

UPDATE 1543 – A urmat Patriarhul Daniel, care a transmis, la randul sau, un mesaj la aceasta sedinta solemna.

UPDATE 15.38 – Custodele Coroanei a sustinut un discurs in cadrul evenimentului solemn. “Solemnitatea la care participam aduce omagiu regelui nostru, atat de iubit de poporul roman si admirat de intreaga lume”, a transmis Principesa Margareta.

UPDATE 15.34 – Premierul Mihai Tudose s-a adresat, la randul sau celor prezenti la sedinta solemna. Seful Guvernului a transmis ca Regele Mihai va “ramane in memoria noastra ca un depozitar al valorilor nationale”. Premierul a facut referire la discursul sustinut de fostul suveran in 2011 ca la un “discurs-testament”.

UPDATE – Au urmat mesajele adresate de catre cei doi lideri ai Parlamentului – Calin Popescu Tariceanu – preseidntele Senatului si, respectiv, Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor.

UPDATE 15.16 – Seful statului, Klaus Iohannis, s-a adresat celor prezenti, evocandu-l pe Regele Mihai I.

UPDATE 15.09 – Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a deschis aceasta sedinta solemna invitandu-i pe cei prezenti sa patreze un moment de reculegere.

A urmat difuzarea inregistrarii discursului pe care Regele Mihai il sustinea, in urma cu peste 6 ani, in plenul Legislativului. Atat Principesa Margareta, cat si Principesa Maria au fost vizibil emotionate in momentele in care l-au urmarit pe tatal lor, in inregistrarea realizata in 2011.

UPDATE 15.07 – Sedinta solemna a inceput, cu intonarea imnului Romaniei.

Au venit, rand pe rand, Principesa Maria, sora cea mica a Custodelui Coroanei, seful Bisericii Ortodoxe, Patriarhul Daniel, Principesa Margareta, alaturi de sotul sau, Principele Radu, precum si fostul presedinte Emil Constantinescu. Ulterior, la sediul Parlamentului a ajuns si presedintele Iohannis. In sala de plen se afla, la momentul de fata, si seful Guvernului, Mihai Tudose.

De asemenea, la sedinta solemna comuna participa si ministrii Cabinetului Tudose, dar si presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu.

Sedinta solemna a celor doua Camere urmeaza sa inceapa la ora 15, in cadrul evenimentului urmand sa fie difuzata si inregistrarea discursului sustinut de fostul suveran in Parlamentul Romaniei, in octombrie 2011. Totodata, Custodele Coroanei va sustine un discurs. E de mentionat faptul ca, pana sa ajunga in sala de plen, Principesa a discutat cu sefii celor doua Camere ale Parlamentului.

Regele Mihai a pierit, saptamana trecuta, la varsta de 96 de ani. Fostul suveran si-a gasit sfarsitul in Elvetia. Zilele urmatoare urmeaza sa fie adus in tara, pentru a fi condus pe ultimul drum.

sursa foto: capturi video: Digi 24, Antena3