Regele Mihai implineste 96 de ani

Zi plina de insemnatate in Familia Regala. Regele Mihai implineste venerabila varsta de 96 de ani.

Stabilit de o perioada semnificativa de timp la resedinta privata din Elvetia,Regele Mihai o va avea alaturi la aceasta aniversare pe Principesa Sofia, din cate transmit reprezentantii Familiei Regale.

De altfel, pe parcursul acestei zile speciale pentru Casa Regala, in Capitala vor avea loc doua evenimente dedicate Majestatii Sale. In prima faza, la Palatul Regal vor fi prezente 14 personalitati autohtone si europene, pe care principesa Margareta, Custodele Coroanei, le va decora in numele tatalui sau. Apoi, in cursul serii, Familia Regala va merge la Ateneu, pentru a asista la deja traditionalul concert caritabil organizat de Fundatia Principesa Margareta a Romaniei.

sursa foto: Facebook/Familia Regala