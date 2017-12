Regele Mihai, inhumat la Curtea de Arges

Momente grele pentru Familia Regala, la momentul marii despartiri de Regele Mihai.

UPDATE: Dupa ce sicriul a fost dus in Catedrala cea noua, s-au tras 21 salve de tun, in onoarea Majestatii Sale defuncte, timp in care s-a intonat imnul Romaniei.

A urmat apoi ceremonialul din incinta lacasului de cult, la care opinia publica nu a avut acces.

Cu putine minute dupa ora 19, cortegiul funerar a ajuns in curtea Manastirii Curtea de Arges. Coroana si sicriul Regelui Mihai au fost coborate din masinile mortuare, fiind purtate de militari pana in incinta in care are loc la momentul redactarii acestei stiri o slujba. La ceremonialul religios asista Custodele Coroanei, Principele Duda, celelalte fiice ale fostului suveran, orecum si nepotii – intre ei si Nicolae.

La finele scurtei slujbe, sicriul va fi purtat in procesiune pe jos catre Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala, acolo unde va avea loc -in cadru privat – ceremonia ingroparii Regelui Mihai.

sursa foto: capturi Digi24