Regele Mihai, adus in Romania. Asteptat la aeroport de Custodele Coroanei si de nepotul Nicolae

UPDATE: Aeronava care a adus in tara sicriul Regelui Mihai a aterizat, la momentul de fata fiind in desfasurare un cxeremonial militar.

Miercuri dimineata, sicriul Regelui a fost urcat in aeronava care se indreapta spre Capitala, via Geneva. Aeronava militara care va aduce in tara sicriul fostului suveran va ateriza in doar cateva zeci de minute, la Otopeni.

La aeroport au ajuns deja, printre altii, Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, si sotul acesteia, Principele Radu, dar si – cu aproximativ un sfert de ora inainte – nepotul Regelui Mihai, fostul Principe Nicolae, insotit de logodnica acestuia, Ana Maria.

La aeroport se afla si doi ministri- cel al Apararii, Mihai Fifor, si al Externelor – Teodor Melescanu, precum si liderul PNL, Ludovic Orban, dar si reprezentanti ai Bisericii Ortodoxe.

Cu totii vor asista la o ceremonial militar ce va avea loc pe aeroport, in onoarea fostului suveran.

La ora 11, clopotele lacasurilor de cult din intreaga tara vo bate, pentru a marca momentul in care Majestatea Sa defuncta a fost adus pe taram autohton.

Dupa ceremonialul de la Otopeni, sicriul Regelui va fi asezat intr-o masina, care va porni spre Castelul Peles, unde trupul fostului suveran va fi depus, pret de cateva ore, in Holul de Onoare. In tot acest rastimp se vor desfasura alte ceremonii, la care publicul nu are acces. La ora 18, sicriul Regelui MIhai va fi urcat din nou intr-o masina, pentru a fi adus la Palatul Elisabeta, din Capitala, unde va fi depus in Sala Tronului – in jurul orei 20.30.

