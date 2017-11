Regatul Spaniei, umilit de Bruxelles

Prima audiere in fata jurisdictiei belgiene, care se va pronunta cu privire la punerea in executare a mandatului de arestare emis pe numele lui Carles Puigdemont si a patru din fostii sai ministri, va avea loc vineri, 17 noiembrie.

Este vorba de Camera de Consiliu plasata sub autoritatea tribunalului flamand de prima instanta din Bruxelles, unde Puigdemont si cei patru vor fi audiati cu usile inchise, instanta care trebuie sa se reuneasca intr-un interval de maximum 15 zile dupa ce catalanii au comparut in fata unui judecator de instructie belgian, duminica. Si de unde Puigdemont si cei patru fosti ministri, exilati in Belgia de o saptamana, au iesit liberi. Cei cinci au fost lasati in libertate sub anumite conditii: nu pot parasi teritoriul belgian, trebuie sa stea la adrese fixe si vor trebui sa se prezinte ”personal” la orice convocare a justitiei si a politiei, a precizat parchetul din Bruxelles. ”Liber si fara cautiune”, a lansat ieri Puigdemont, in catalana, pe contul sau Twitter. Apoi s-a luat imediat de guvernul spaniol condus de Mariano Rajoy. ”Gandurile noastre se indreapta catre colegii nostri pe nedrept inchisi de un stat care este departe de practica democratica”, referindu-se la plasarea in detentie in Spania a altor fosti membri ai guvernului catalan destituit. Evident, pentru Madrid, decizia justitiei belgiene este o umilinta si poate complica situatia. Mandatul european de arestare a fost creat pentru facilitarea extradarilor intre statele membre ale Uniunii Europene dar procedura judiciara in cazul lui Puigdemont ar putea dura chiar si mai multe luni. Iar scenariul unei prezente prelungite in Belgia a lui Carles Puigdemont risca deja sa provoace tensiuni politice in sanul coalitiei guvernamentale belgiene. Autoritatile judiciare belgiene ar putea refuza ”predarea” lui Puigdemont daca exista riscuri dovedite si serioase de atingere a drepturilor sale fundamentale, odata trimis in Spania, si daca constata ca faptele de care este acuzat liderul catalan nu sunt infractiuni penale in dreptul belgian. Insa, apreciaza expertii, asemenea refuzuri sunt rare.