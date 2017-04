Refugiatii, traficati de ONG-uri in Mediterana

Procurorul orasului Catania (Sicilia), Carmelo Zuccaro a afirmat ca dispune de dovezi potrivit carora ”exista contacte directe intre anumite organizatii non guvernamentale si traficantii de fiinte umane din Libia.

Potrivit presei italiene, magistratul a avansat cateva exemple: apeluri (si inregistrari telefonice) provenite din Libia catre anumite ONG-uri, sisteme de lumini pe mare care ghideaza ambarcatiunile acestor organizatii, nave care-si inchid voit transponderele (pentru a nu fi localizate) etc. ”Nu stim inca cum vom utiliza aceste dovezi in fata unui tribunal dar suntem siguri ca ne aflam pe pista unei complicitati a unor ONG-uri cu traficantii”, a declarat Zuccaro. Acesta conduce o echipa care ancheteaza sub toate aspectele (legale si juridice) criza migratorie, in special activitatea unor ONG-uri recent aparute. Parchetul din Catania a deschis o ancheta pentru a determina originea finantarii acestora si scopul urmarit de aceste asociatii. Anterior, un raport al Agentiei europene de control al frontierelor exterioare UE (Frontex) a evocat o posibila complicitate intre retelele de traficanti si nave particulare care-i recupereaza pe emigranti in largul marii ”precum taxiurile”. Directorul Frontex, Fabrizzio Leggeri, a criticat ONG-urile amintind ca 40% din operatiunile de salvare pe mare sunt facute de nave particulare si nu de misiuni internationale. Incepand cu jumatatea lunii ianuarie, 1073 de emigranti au murit in Mediterana, in drum spre Italia.