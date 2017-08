Reforma Invatamantului: cum dracu’ scapam de Liviu Pop?

Declaratia lui Liviu Pop, potrivit careia Educatia este gratuita in Romania, dar numai pentru copii, poate intra oricand in topul prostiilor. O parte din gratuitate o suporta statul, cealalta parte – parintii. Gratis, gratis, dar pe bani, altfel spus. Cred ca nici Petre Daea nu reusea sa nascoceasca o asemenea zicere cretina, chiar daca ar fi pus toate oile sa gandeasca. Asa ca, sa nu se mai mire nimeni ca Ludovic Orban a rabufnit: „Daca esti prost, stai acasa, nu te duci ministru”!

Ca sa fiu sincer, eu nu cred ca Liviu Pop, ministrul care nu scapa nici acum de metehnele sindicale, chiar este un prost. In mod cert el vrea sa spuna ceva, dar i se bulucesc gandurile spre cerul gurii si de acolo iese altceva. Aglomeratie mare, monser!

Sa schimbam schimbarile!

Domnul Pop are suficiente motive sa fie ministru la Educatie, zic eu. Duce mai departe traditia unui minister renumit pentru schimbarea, an de an, a programei scolare. Pentru modificarea modalitatii de sustinere a Bacalaureatului. Pentru modificarea manualelor scolare. Pentru modificarea a orice cu orice. Cum isi poate lasa amprenta pe invatamantul romanesc? Doar schimband si el totul, la fel ca cei de dinaintea lui. Daca nu schimbi ceva, nu te numesti ministru. Si daca nu o faci cu cat mai aproape de inceperea anului scolar, ca sa dai totul peste cap, inseamna ca nu iti meriti scaunul ministerial. Acum, a schimbat complet echipa de la Editura Didactica si Pedagogica, pe motiv ca a cheltuit mai putin de cinci la suta din fondurile alocate pentru manuale in ultimii cinci ani. Ei, vezi, la asta nu te asteptai! Te pomenesti ca de aia, la Bacalaureat, elevii cred ca Lica Samadaul era un macho neostoit, pe care Slavici, daca nu l-ar fi tintuit in Moara cu noroc, ar fi dat navala si in alte romane, peste orice femeie, incepand cu Nadina lui Rebreanu si terminand cu Vitoria Lipan, a lui Sadoveanu.

Grenada lui Liviu Pop

Am vazut cum, cel putin in ultimii 20 de ani, invatamantul romanesc o ia la vale sarind din doua in doua trepte. Am vazut carti de Istorie in care Decebal era un „barbat scund, vanjos si cu parul tuns breton”. Vai, da’ ce misto ii statea! Luptele lui pentru neatarnarea Daciei? Da-le incolo, erau prea violente si cu prea multi morti! Am vazut, apoi, alte carti de Istorie, in care se vorbea de Mihai Tatulici si de Andreea Esca. Prin ce s-au facut remarcati? Printr-un post de televiziune care are legatura cu Istoria cum are si ministrul Pop legatura cu Invatamantul. Niciun pas in plus! Am vazut si un Abecedar in care Ana si-a mancat merele, dar a aparut Maria, cu o lama noua. Fara dubii, Maria nu s-a epilat. In schimb, s-a ales cu o rana mare la mana. Al naibii de educativ! Am vazut si manuale de Limba Romana sau de Istorie in care umbli de nebun sa dai peste sintagma „patriot-patriotism” si nu gasesti o vorba, de parca ar fi cuvinte subversive. Ceea ce ministrul nu intelege este ca nu faptul ca nu s-au cheltuit banii alocati ar fi daunator, ci doar ca numarul de analfabeti functional este intr-o crestere alarmanta, indiferent ce s-ar schimba. Macar de-ar schimba si Abecedarul cu Maria. Uite aici: Liviu Pop are o grenada noua. Acum are o rana la cap. Hai pa!