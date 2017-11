Record de turisti in Romania

Mai tineti minte anul 1990, atunci cand pe strazile din Bucuresti circulau puzderie de turisti strani, care mai de care mai spion decat altul? Ei bine, anul acesta am egalat si chiar depasit numarul de turisti de atunci. Sau o fi un nou val de agenti din toata lumea?

Un numar record de turisti care aleg Romania va fi atins pana la finalul acestui an: peste 12 milioane, o valoare care nu a mai a fost atinsa din anul 1990, a anuntat Adrian Voican, prim vicepresedinte ANAT. “Turismul romanesc este in crestere in acest an conform datelor oficiale cu aproximativ 10%. Pe de o parte numarul turistilor straini va ajunge un record de peste 2.600.000, iar pe de alta parte turistii romani sunt in numar din ce in ce mai mare. In primele 9 luni ale anului 2017, numarul de turisti romani pe destinatii din Romania a crescut cu 1 milion, pana la 9,5 milioane. Conform tuturor estimarilor numarul total al turistilor care aleg destinatii din Romania va ajunge in acest an la peste 12 milioane. Interesant este ca turismul balenear este o destinatie din ce in ce mai apreciata, iar vanzarile noastre pe acest segment s-au dublat in acest an”, a declarat Voican. Principalele destinatii turistice de pe piata locala pentru sezonul de iarna 2017 au deja un grad de rezervare de peste 90%, iar cele mai cautate destinatii sunt: Calimanesti-Caciulata, Baile Felix, Baile Govora, Valea Prahovei si Bran-Moeciu. Pentru vara anului 2018, cu ocazia Targului de Turism al Romaniei, au inceput inscrierile timpurii, iar statiunile care conduc in topul rezervarilor sunt: Mamaia, Eforie Nord si Jupiter.