Recomandarile specialistilor ISU Bucuresti-Ilfov in perioada cu vreme geroasa

Doar daca ati iesit cateva minute din casa, ati putut constata din plin faptul ca vremea este foarte rece, dar si ca, in unele zonele din Capitala, a inceput din nou sa ninga.

Tocmai pentru ca e o noua zi cu temperaturi sub limita inchetului, a doua din intervalul de trei despre care meteorologii au avertizat, printr-un Cod Galben, ca vor fi geroase, specialistii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov au trecut mai multe avertizari, pe 40 de panouri electronice aflate in diferite zone ale orasului, amintind locuitorilor Capitalei ce e bine sa faca si mai ales ce nu le e recomandat, in perioade de ger.

Si anume – sa evite orice deplasare pe distante lungi si, drept urmare, expunerea la frig, sa bea ceaiuri calde si sa fie atenti la ce imbracaminte aleg. In sensul in care vestimentatia trebuie sa fie calduroasa, insa recomandarea specialistilor este sa se evite infofolirea, adica supraincalzirea organismului – in exprimare de specialitate, precum si trecerea brusca de la incaperi calde la temperaturile foarte scazute de afara.

De asemenea, ar fi bine sa purtati manusi si caciuli, astfel incat sa aveti extremitatile corpului protejate de frig, dar si sa alegeti incaltari cu talpa groasa si care sa nu fie alunecoasa, astfel incat sa evitati caderile si posibilele accidentari.

sursa foto: Facebook/ISU Bucuresti Ilfov

