Recitaluri teatrale unice la Monodrama 2017

Regimul comunist si revolutia noastra decembrista sunt reprezentate de Carmen Dominte in scrierea teatrala “Stiu ca nu asta vrei sa auzi”, piesa ce a deschis seria recitalurilor actoricesti din cadrul Bacau Fest-Monodrama 2017 si premiata in cadrul aceluiasi festival editia 2015.

Aceeasi piesa a fost anul acesta pusa in scena sub bagheta regizorala a bacaoancei Irina Craita-Mandra si performata de actrita Denise Ababei, a Teatrului Municipal Bacovia.

As fi putut alege uzualul cuvant actoricesc ” jucata”, insa ceea ce ne-a oferit noua, spectatorilor, actrita Denise Ababei in acea seara se inscrie intr-o reala performanta teatrala prin prezenta sa umana care vrea sa uite de sintagma tare a spatiului dramatic “incarnare de personaj”. Si poate pentru ca a refuzat sa incarneze un personaj, Raluca Sandu, ne-a oferit singularitatea unui adevarat eveniment teatral prin emotie vie, autentica, daruita cu atata generozitate. I-am devenit actritei parteneri scenici, caci adevarul de pe scandura scenei rezona in fiecare dintre noi, indiferent de amprenta memoriei afective a epocii sus mentionate.

Un adevar care ne-a surprins si ne-a condus din prima scena pana la final, catre miezul fiintei din noi, relevat in dramatismul scenei 5, a interogatoriului, unde interogatia ” Vreau sa stiu cine sunt” isi asteapta inca raspunsul.

Am trait impreuna, alaturi de actrita, dar totusi fiecare personal, in fotoliul sau, sentimentul de teroare specific unui sistem totalitar, relevandu-se absurditatea si atrocitatea acestuia in structura socio-politica a vremii.

Am trait intr-un real carusel al emotiilor umane si al reflectiei conditiei noastre in toate scenele, caci performanta actritei vine din onestitatea exhibarii unei situatii ce forteaza in cele din urma emotiile sa irupe intr-un timp real al spectatorului si al actorului.