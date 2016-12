Reapar ninsorile in mai multe zone ale tarii

Din cate anunta meteorologii, la finele celei de-a treia zi de Craciun, in mai multe regiuni ale Romaniei vor reaparea in peisaj ninsorile viscolite. Asta nu inseamna ca precipitatiile specifice sezonului rece nu vor aparea si in restul teritoriului, chiar daca nu figureaza in perimetrul colorat cu galben pe harta corespunzatoare Codului de avertizare.

In acest sens, peste cateva ore, adica marti de la ora 20, va intra in vigoare o atentionare meteo COD GALBEN, in zonele montane, adica pe suprafata a nu mai putin de 23 de judete, dupa cum se indica in harta facuta publica din directia Administratiei Nationale de Meteorologie.

Vizate de aceasta avertizare sunt zonele de munte, unde, din cate spun specialistii, ninsorile se vor depune intr-un strat destul de consistent. Precipitatiile specifice iernii vor fi insotite si de rafale de peste 60 km/h, posibil si pana la 80-90 km/h, pe creste, fiind asteptat ca instensificarile sa spulbere zapada.

Din cate mai precizeaza meteorologii, vantul si precipitatiile – mixte sau sub forma de ninsoare- pot aparea si in restul zonelor tarii, cu precadere in est si sud-est. Ceea ce inseamna ca este posibil sa ninga si in Capitala.

Cu precizarea ca prezentul COD GALBEN este valabil pana in dimineata zilei de 29 de cembrie, adaugam faptul ca de la ANM se mai anunta o racire a vremii, incepand de joi.