Reactii in sfera politica dupa moartea Regelui Mihai

Vestea plecarii dintre cei vii a Regelui Mihai a iscat val de reactii in randul actantilor scenei politice. Iar mesajele de condoleante continua sa apara.

Din randul reactiilor postate pe Facebook, dupa ce s-a aflat ca fostul suveran a plecat dintre cei vii, marti la pranz, se numara si cea a presedintelui Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu. “Cu profund regret si durere in suflet am aflat de disparitia dintre noi a Majestatii Sale Regele Mihai I. Ziua de astazi este una trista pentru poporul roman. Am avut onoarea sa il cunosc pe Majestatea Sa Regele Mihai si sa-i simt caldura, grija si dragostea pentru tara si poporul roman. Majestatea Sa a aratat in perioada domniei sale, in vremuri deosebit de grele, ce inseamna sa reprezinti tara cu demnitate si curaj. A fost respectat in tara si in lume pentru modul in care s-a dedicat slujirii poporului sau in spiritul apararii libertatii si valorilor democratice. Regele Mihai ramane un simbol al patriotismului, al dragostei fata de tara si popor. Ii vom pastra vie amintirea si ii vom simti lipsa. In aceste momente grele, gandurile mele se indreapta catre Familia Regala, careia ii transmit sincere condoleante. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!”, a transmis al doilea om in stat.

Ponta: “Ma consider un privilegiat pentru ca am avut ocazia sa il intalnesc personal”

La randul sau, Victor Ponta, fostul sef al Guvernului si al PSD, a transmis un mesaj de condoleante. “Sincere condoleante Familiei Regale si tuturor romanilor pentru aceasta uriasa pierdere! Majestatea Sa Regele Mihai a fost o personalitate care a marcat istoria Romaniei aproape un secol / ma consider un privilegiat pentru ca am avut ocazia sa il intalnesc personal si sa exprim respectul si admiratia. Dumnezeu sa il odihneasca”, a notat fostul premier Ponta pe aceeasi retea de socializare.

“Maiestatea Sa ramane un exemplu de rabdare “

Tot pe Facebook au postat mesaje de condoleante si Carmen Dan, ministrul de Interne, precum si colegul sau de Guvern, Mihai Fifor, ministrul Apararii. “Val negru de doliu s-a asternut astazi peste intreaga tara. Majestatea Sa Regele Mihai I al Romaniei s-a stins din viata la doar cateva zile dupa ce poporul roman sarbatorea 99 de ani de la Marea Unire, infaptuita de bunicul sau, Ferdinand. Avem cu totii datoria morala de a ne pleca respectuos fruntea in cinstea celui care a scris pagini importante in istoria tarii noastre. Avem obligatia de a ne pastra trecutul la loc de cinste pentru ca acesta reprezinta singura garantie pentru un viitor construit pe baze solide si sincere. Maiestatea Sa ramane un exemplu de rabdare si dragoste fata de tara, un simbol al continuitatii si al sacrificiului pentru semeni. In aceste momente de profunda tristete, transmit condoleantele mele intregii familii regale. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace si lumina!”, suna mesajul transmis de sefa MAI.

“Simbolul national ar rezistentei”

“Am aflat cu profunda tristete vestea trecerii in nefiinta a Majestatii sale Mihai I, ultimul rege al Romaniei. In numele meu si al intregii Armate doresc sa transmit familiei si membrilor Casei Regale sincere regrete si condoleante pentru aceasta imensa pierdere. Regele Mihai I va ramane de-a pururi in istoria neamului romanesc drept simbolul national ar rezistentei, dand dovada de verticalitate si de un deosebit curaj in momente de cumpana ale neamului romanesc. Speram ca fermele sale convingeri si intelepciunea sa ne vor consolida puterea interioara de a contribui si de acum inainte la infaptuirea unei lumi mai bune, asa cum si-a dorit-o tot timpul Regele Mihai. In aceste momente suntem cu sufletul alaturi de Casa Regala, dar si de toti romanii care l-au apreciat pe Majestatea sa, Regele Mihai I. Dumnezeu sa-l odihneasca !”, transmite seful MApN.

Si Raluca Turcan considera ca “Regele Mihai I va ramane pentru noi un reper de moralitate si o figura emblematica pentru istoria dificila a tarii. Nicio incercare a istoriei nu i-a stirbit Majestatii Sale dragostea pentru poporul roman si pentru Romania”.