Reactii haioase ale unor copii (ne)multumiti de ce le-a adus Mosul (VIDEO)

Mos Craciun are, uneori, o misiune taaare dificila. In special in vremurile moderne, cand optiunile au crescut vizibil, comparativ cu anii trecuti, dar si asteptarile copiilor cu totul altele!

De departe cea mai haioasa in vehementa ei e prima fetita din imaginile postate pe Youtube intr-o compilatie care nu are cum sa nu va amuze. “Pe bune, Mos Craciun?! Sunt fetita!”, se intreaba, pe un ton categoric, micuta enervata vizibil de ce a gasit dupa ce a rupt ambalajul cutiei cu cadouri. “O, frate! Nu-mi zice ca e o cutie de Origami! Nu pot face Origami!”, concluzioneaza o alta pustoaica simpatica foc, in timp ce desface darul lasat de Mos Craciun pentru ea. Nu e clar ce anume n-a fost bine de s-a ajuns la astfel de situatii! Sa fi uitat micutii sa-i adreseze Mosului traditionala scrisoare?

Pana sa gasim raspunsul la aceasta intrebare, va spunem ca in acelasi filmulet regasim si reactii de bucurie, ale unor fete si baieti carora Mos Craciun le-a ghicit, parca, gandurile si le-a adus cadourile perfecte. De exemplu, un baietel pare amuzat sa constate ca a primit de Craciun (un borcan) cu muraturi!

Priviti aici cum au reactionat cei mici:

sursa foto/video: Youtube