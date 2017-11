Reactii. Cum se vad la nivelul DNA si Parchetului General concluziile din raportul MCV

Pe langa punctele de vedere exprimate – in prima faza- de catre ministrul Justitiei, ulterior dinspre Cotroceni, opinia publica afla si cum anume se vad concluziile continute de raportul publicat de Comisia Europeana, in prima parte a zilei de miercuri.

In ambele situatii, au fost date publicitatii comunicate de presa. In cazul DNA, se precizeaza, printre altele, ca unul dintre obiectivele stabilite prin MCV, cel cu numarul 3, il reprezinta combaterea coruptiei la nivel inalt. Si se face referire la faptul ca, in aceasta privinta, “concret, prezentul Raport subliniaza ca o evaluare pozitiva a progreselor realizate in cadrul acestui obiectiv se bazeaza pe o Directie Nationala Anticoruptie independenta, care sa fie in masura sa isi desfasoare activitatile cu toate instrumentele pe care le are la dispozitie si sa continue sa inregistreze rezultate. In rapoartele anterioare, faptul ca Directia Nationala Anticoruptie a continuat sa inregistreze rezultate, in ciuda faptului ca s-a confruntat cu o presiune puternica, a fost mentionat drept un semn de sustenabilitate. Din acest motiv, Comisia nu a facut decat o singura recomandare in cadrul obiectivului de referinta nr. 3″, transmit reprezentantii DNA.

Continuand, oficialii institutiei conduse de Laura Kovesi noteaza ca “recomandarea se refera la responsabilizarea Parlamentului, in deciziile sale referitoare la cererile din partea organelor de urmarire penala, de a autoriza masuri preventive, cum ar fi perchezitii sau arestari, si la cereri de autorizare a anchetarii parlamentarilor, atunci cand acestia ocupa sau au ocupat functia de ministru (denumita in continuare „ridicarea imunitatii”)” si amintesc faptul ca, de-a lungul anului in curs, au fost trei cereri dinspre DNA catre Legislativ, toate de incuviintare a urmaririi penale “pentru ministri si fosti ministri care sunt si parlamentari, pentru presupuse fapte de coruptie, toate cererile fiind respinse”.

Totodata, va spuneam, si Parchetul condus de Augustin Lazar a transmis un de vedere. In care se vorbeste despre un “regres”. Cum s-au vazut pe ansamblu mentiunile din prezentul raport, aflati in cele ce urmeaza, cu mentiunea ca redam, integral, reactia Ministerului Public pe acest subiect:

“Conducerea Ministerului Public a luat act de concluziile si recomandarile cuprinse in Raportul MCV, facut public in cursul zilei de astazi, 15.11.2017. Se constata ca punctul de vedere formulat de Comisia Europeana in chestiunile fundamentale privind independenta justitiei si cariera magistratilor este similar cu pozitia exprimata in mod constant de Ministerul Public, respectiv se retine in Raport ca propunerile referitoare la legile justitiei au avut un impact negativ legat de progresele deja inregistrate. Punerea la indoiala a independentei sistemului judiciar a reprezentat un motiv de ingrijorare in cadrul Raportului. Astfel, desi s-au inregistrat progrese privind implementarea unor recomandari, tendinta generala a anului 2017 a fost una de regres, ce ar putea avea drept consecinta revenirea la unele recomandari considerate indeplinite in Raportul din ianuarie 2017.

Comisia retine ca este nevoie de o reala cooperare intre institutiile statului, care sa tina seama de respectarea independentei justitiei si care sa conduca intr-un viitor apropiat la indeplinirea recomandarilor din Raport.

Totodata, se retine in Raport ca in adoptarea legilor justitiei se recomanda sa se aiba in vedere propunerile formulate de corpul magistratilor, iar procedura legislativa sa se desfasoare in conditii de transparenta totala.”

