Reactie de la varful PSD: Pandele s-a grabit putin

Dupa ce primarul din Voluntari adresase un apel edililor din tara si se declara dispus inclusiv sa iasa sa protesteze in Piata Victoriei, nemultumit de viitorul buget, numarul 2 in cadrul PSD-ului a incercat sa tempereze lucrurile.

“Domnul Florentin Pandele s-a grabit putin, pentru ca noi, in momentul in care dadea acea declaratie, tocmai studiam si rezolvam aceasta problema (…) nu cred ca acum mai este suparat, sau mai mentine acel apel, pentru ca lucrurile s-au rezolvat”, a conchis Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD, joi, de la Parlament, referindu-se la spusele primarului ilfovean.

Nu putini au remarcat faptul ca despre nemultumirea primarului din Voluntari s-a aflat chiar in seara zilei in care sotia sa, Gabriela Firea, edilul Bucurestilor, dadea de inteles ca ar fi ingropat securea razboiului declarativ cu premierul. Premier cu care deunazi discutase despre buget si proiectele Capitalei in raport cu proiectul adoptat de Guvern in sedinta de miercuri. “Directorul economic, in urma unor calcule, (…) m-a informat ca orasul Voluntari va pierde opt milioane de euro, (…) deci aproximativ 20%. (…) Avem proiecte in derulare (…) Odata votat (bugetul-b.r), nu va ramane decat sa ne uitam unii la altii, sa ne oprim proiectele pe care le-am inceput. (…) Am spus clar ca nu ma voi alatura grupului #rezist”, sustinerea, seara trecuta, Pandele, la Antena 3.