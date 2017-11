Reactie de la Cotroceni dupa aparitia noului dosar al lui Dragnea

La o zi de cand presedintele Camerei Deputatilor si, totodata, liderul PSD se prezentase in fata procurorilor, ulterior aflandu-se ca e suspect intr-un nou dosar, al treilea, s-a aflat si cum se vede aceasta situatie la Cotroceni.

In sensul in care, intrebat fiind purtatorul de cuvant al Presedintiei daca, in virtutea noului dosar, primul om in stat ii va cere demisia lui Dragnea din fruntea Camerei si a PSD-ului, multi au remarcat ca raspunsul a fost unul evaziv. “Presedintele Romaniei (…) isi doreste o justitie independenta si puternica, beneficiara unei justitii independente si puternice este societatea. Si mai mult de atat nu cred ca este de adaugat”, a transmis Madalina Dobrovoschi, luni la pranz.