Reactia ministrului Justitiei: Departamentul de Stat al SUA se exprima cum si cat i se permite

Dupa ce a avut discutii, timp de doua ore, la Minister, cu sefa DNA si cu alti reprezentanti ai Comisiei de punere in aplicare a recomandarilor MCV si inainte de a ajunge la Cotroceni, la sedinta CSAT-ului, Tudorel Toader a facut o serie de comentarii pe marginea recentului mesaj postat pe site-ul Departamentului american de Stat.

Anticipand o intrebare in acest sens, odata ajuns in fata presei, ministrul Justitiei a transmis ca “Departamentul de Stat al SUA se exprima cum si cat i se permite. Se exprima, repet, cum si cat i se permite. Am citit si eu comunicatul si gasesc doua directii de exprimare. Prima ipoteza, prima parte, cand se exprima ingrijorarea cu privire la legislatia care ar putea submina lupta impotriva coruptiei, ar putea slabi independenta judiciara a Romaniei. Aici, comunicatul se refera la intreaga legislatie (…), pachet de legi care se afla in procedura parlamentara la Comisia speciala, eu va spuneam si repet si cred ca pana la urma ne exprimam preocupari, dar producator de efecte jurdice este actul normativ in forma lui finala. Prin urmare, Parlamentul sigur nu poate fi impiedicat sa legifereze, pentru ca asta este misiunea, competenta exclusiva pe care o are de la Constitutie”.

Totodata, ministrul a adus in discutie o a doua “ipoteza a comuniactului de presa”. “De data aceasta, in lectura mea, nu se mai refera la tot pachetul de legi, ci se refera doar la anumite propuneri legislative de natura sa slabeasca statul de drept, sa puna in pericol lupta impotriva coruptiei. Prin urmare, in lectura pe care am dat-o eu comunicatului, prima parte (…) se refera la tot pachetul de legi, partea finala se refera la anumite propuneri legislative (…) pe care Comisia speciala unde proiectul de lege se afla le are in considerare”.