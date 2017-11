Reactia lui Tariceanu, dupa prezenta lui Dragnea la DNA

Prezenta liderului PSD in fata procurorilor, in aceasta dimineata, urmata de anuntarea, dinspre DNA, a motivelor pe care le au procurorii pentur a incepe urmarirea penala pe numele lui Dragnea au starnit reactii in randul clasei politice.

Pe langa declaratiile social-democratilor care au facut declaratii pe acest subiect sau au mers personal dimineata in fata DNA, pentru a-l face pe Dragnea sa vada ca il sustin, s-a aflat si cum anume vede acest subiect liderul ALDE, partidul alaturi de care PSD se afla la guvernare. “Pana la o decizie a instantei, orice persoana care este chemata in fata institutiilor de ancheta este nevinovata”, a subliniat Tariceanu, politicianul invocand si o “incercare de rasturnare a actualei coalitii si a actualei majoritati si a Guvernului”.