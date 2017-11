Reactia consilierului onorific al lui Tudose: “De ce nu demisioneaza dl Dragnea?”

Se pare ca, mai nou, nu doar useristii considera ca Liviu Dragnea ar trebui sa plece din fruntea Camerei Deputatilor.

Avocatul Piperea a avut o reactie neasteptata pentru multi, pe fondul prezentei lui Liviu Dragnea la DNA si a aflarii faptului ca procurorii il suspecteaza, printre altele, de constitutirea unui grup infractional organizat si de abuz in serviciu.

Gheorghe Piperea, despre care se stie ca este si consilier onorific al premierului Tudose, i-a transmis punctul de vedere – unul transant- prin intermediul unei postari pe Facebook. “Oare cat timp o sa mai polueze agenda publica problemele personale ale unui singur om, haituit acum de sistemul care pana acum l-a protejat si i-a fost partener? De ce nu demisioneaza dl Dragnea, pentru a putea sa-si probeze nevinovatia si, in plus, sa demonstreze cu glorie ca prezumtia de nevinovatie merita salvata chiar isi in cazul politicienilor?”, s-a intrebat consilierul prim-ministrului, conchizand, de aceasta data intr-un comentariu la postarea de pe reteaua de socializare, astfel: “chiar avem si altceva de facut decat sa urmarim epopeea judiciara interminabila a dlui Dragnea”.

sursa foto: Facebook/Gheorghe Piperea