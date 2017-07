RCS&RDS, acuzata de dare de mita si spalare de bani

DNA a decis punerea in miscare a actiunii penale pentru dare de mita si spalare de bani in cazul RCS&RDS SA.

De asemenea, DNA mai semnaleaza complicitate la mita si spalare de bani pentru Mihai Dinei (membru in Consiliul de Administratie al companiei) si de complicitate la spalare de bani pentru Integrasoft SRL si confirmat a instituirea sechestrului pe doua bunuri imobile, pana la concurenta sumei de 13,714 milioane lei (aproximativ 3 milioane de euro). “In cazul in care se va constata prin hotarare judecatoreasca definitiva vinovatia RCS & RDS S.A. cu privire la pretinsele fapte penale investigate, este posibil ca aceste bunuri sa fie executate pana la concurenta sumei care face obiectul sechestrului”, se mentioneaza intr-un comunicat al DNA. “Vom continua sa cooperam deplin in cadrul anchetei si credem ca RCS & RDS, Integrasoft si fostii sau actualii membri ai conducerii acestora au actionat corect si in conformitate cu legea. Nu ne asteptam ca actiunile precizate mai sus sa afecteze in mod semnificativ activitatea RCS & RDS S.A., a Societatii sau a oricareia dintre filialele acestora”, se precizeaza si intr-un comunicat al RCS.