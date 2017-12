Razvan Murgeanu, cu explicatii la DNA

Murgeanu a ajuns la sediul procurorilor anticoruptie vineri dimineata.

UPDATE: La iesirea de la discutiile cu anchetatorii, Murgeanu a precizat faptul ca a dat explicatii in calitate de martor, “vizavi de intalnirea pe care am avut-o cu dl Dragnea, in benzinaria din Bolintin. (…) Era interesat ce se poate intampla (…) A intrebat care este situatia”.

Fostul consilier prezidential a fost audiat in dosarul Tel Drum.

Pana sa ajunga sa dea ochii cu reprezentantii DNA, fostul secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii a dat detalii – la cererea jurnalistilor – despre o intrevedere avuta cu Liviu Dragnea, in urma cu cativa ani. “A fost o intalnire informala, (…) era cumva nelamurit de ce se intampla. (…) Primisem o instiintare, nu de la OLAF, asa cum s-a spus, ci de la auditul lui DG Regio, in care erau suspiciuni ca ar fi fost niste nereguli (…). El stia, m-a intrebat daca stiu ceva in plus. N-aveam nimic in plus”, a sustinut Razvan Murgeanu, din usa DNA-ului.