Razboiul valutelor: dolarul va depasi euro

Dolarul american poate depasi moneda unica europeana in 2017, a declarat, intr-un interviu, Claudiu Cazacu, analist-sef al X-Trade Brokers.

Acesta arata ca, primele luni ale anului ar putea favoriza dolarul american in raport cu euro, si implicit, in raport cu leul. “La fel ca si 2016, 2017 se anunta un an care promite sa fie interesant si poate oferi surprize, ceea ce inseamna ca, foarte probabil, estimarile initiale ar putea avea nevoie de revizuiri. Teme esentiale vor fi performanta economiei americane si dimensiunea programului fiscal al SUA, in raport cu estimarile deja facute, peisajul politic european si pozitionarea fortelor care doresc referendumuri pentru apartenenta la UE, dinamica yuan-ului si a datoriei publice a Chinei, raspunsul producatorilor americani la limitarea productiei altor state si presiunea geopolitica”, sustine Cazacu. “Pentru o perioada am putea vedea chiar moneda americana mai scumpa decat cea europeana. Dar, la final de 2017 sau inceput de 2018, euro ar putea fi din nou preferat in raport cu dolarul american”, mai spune traderul. Pe de alta parte, francul elvetian ar putea fi din nou la cautare in apropierea alegerilor din Franta si Italia (probabil trimestrul al II-lea) si a celor din Germania (in toamna).