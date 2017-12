Razboiul spatial, cum procedam?

Evocarea unui astfel de razboi duce inevitabil la filmele science-fiction. Totusi, este unul din cele mai serioase subiecte ale secolului 21 iar un ghid de reglementare al unui conflict extra atmosferic este o unealta indispensabila pentru securitatea mondiala.

Un razboi spatial ar avea efect devastator pentru locuitorii intregii planete dar si pentru explorarea spatiala. La ora actuala, exista legi destinate eventualitatii unui razboi spatial dar nu se stie, concret, cum ar putea fi aplicate. Experti americani, rusi, canadieni, chinezi si australieni lucreaza la un program de cercetare pentru a crea un instrument de reglementare in caz de interventie militara in spatiu. Este vorba de un ghid de drept international, aplicabil folosirii fortei militare in spatiul extra atmosferic, in caz de tensiuni sau ostilitati, Milamos ( Manual on International Law Applicable to Military Uses of Outer Space), un manual care va ajuta la intarirea transparentei si increderii intre puterile spatiale. In principiu, urmareste reducerea riscului unui razboi in spatiu sau, in cazul in care va avea loc, reducerea impactului sau asupra infrastructurilor spatiale de care omenirea are si va avea din ce in ce mai multa nevoie.

Satelitii de care depindem

Omenirea utilizeaza semnale GPS pentru numeroase activitati, in special navigatie, comunicatii, banci, agricultura, calatorii si internet.

Se estimeaza ca 7% din PIB al tarilor occidentale depinde astazi de navigatia prin satelit. Satelitii de telecomunicatii permit, fireste, difuzarea programelor tv, dar sunt utili pentru numeroase alte retele terestre iar in regiunile izolate sunt uneori singurul mijloc de comunicatie posibil. In viitorul apropiat, satelitii de telecomunicatii vor furniza lumii intregi acces la internet de mare viteza. Cu ajutorul lor se obtin previziuni meteo si ameliorarea productiilor agricole, au rol in organizarea salvarilor in caz de catastrofe, in gasirea si exploatarea resurselor naturale, supravegherea mediului..

Trebuie sa ne asteptam la un conflict

Dar si domeniul militar satelitii au devenit de neinlocuit. Vara aceasta, secretarul american al Fortelor Aeriene, Heather Wilson, a declarat ca un razboi spatial este o eventualitate de care America va tine seama, adaugand ca SUA vor investi masiv in mentinerea suprematiei militare in spatiu. ”Trebuie sa ne asteptam ca, in viitor, orice conflict sa se extinda in spatiu. Trebuie sa ne schimbim modul de a gandi si sa ne pregatim pentru aceasta”, a declarat Wilson. Primul razboi din Golf, in 1991, a fost des calificat drept primul razboi spatial, chiar daca nu a avut loc, fireste, in afara atmosferei. Dar, in cursul acestui conflict, SUA si fortele coalitiei au folosit masiv tehnologia GPS si alte tehnologii satelitare contra armatei lui Saddan Hussein. De atunci, resursele spatiale s-au dezvoltat vertiginos, oferind noi capacitati fortelor terestre, navale si aeriene. Tinand seama de un uz dual (militar/civil) al numerosilor sateliti, un conflict armat in spatiu ar fi o catastrofa a lumii actuale.

Tratat pentru folosirea armelor in spatiu

La ora actuala, nu exista decat cinci tratate mondiale in acest sens, dar nici unul actual. Principal este Tratatul din 1967 asupra spatiului extra atmosferic, dar numai una din dispozitiile sale (articolul 4) mentioneaza direct activitatea militara, interzicand dispunerea armelor de distrugere masiva pe orbita Pamantului, instalarea lor pe Luna sau pe oricare alt corp ceresc sau stocarea lor in spatiu din afara Terrei. Alte mijloace si metode vizand provocarea de distrugeri sau interferente via un satelit nu sunt interzise, chiar daca domeniile de drept reglementeaza utilizarea lor, similar legilor privind conflictele armate. Printre acestea figureaza rachetele antisatelit, armele cu energie dirijata (inclusiv laser), razboiul electronic (exploatarea emisiilor radioelectrice ale unui adversar), razboiul cibernetic si anumite tehnologii cu scop dual, precum infrastructurile orbitale destinate mentenantei satelitilor. Insa tentative recente pentru a elabora noi instrumente internationale pentru a clarifica folosirea armelor in spatiu au esuat, marii actori mondiali (SUA, Rusia, China) neajungand la un consens, perpetuandu-se un vid juridic. Poate un stat, in toata legitimitate, sa atace un satelit care transmite semnale pentru comunicatii civile si navigatie? Bruiajul semnalelor de comunicatii constituie o amenintare suficient de importanta pentru securitatea sau chiar supravietuirea unei populatii, pentru a justifica legal o reactie militara? Astfel, gasirea unei pozitii consensuale asupra unei legi este o veritabila provocare pentru expertii marilor puteri militare.