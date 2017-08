Razboi total intre DNA si Guvern

Descinderea DNA de luni seara de la Guvern a mai facut un pui de dosarel. Suparata de un comunicat al Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul (vizat de ancheta), DNA a dat fuga si s-a plans la procurorul general Augustin Lazar, cerand o ancheta a Parchetului General.

Descinderile DNA de luni sera de la Guvern au vizat niste aranjemente facute in cadrul unui concurs de ocupare a unor posturi din Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul. Simtind nevoia sa clarifice situatia, ministerul cu pricina a dat un comunicat unde da diverse explicatii. Aceste explicatii, insa, au suparat Directia Anticoruptie care zice ca au fost furnizate detalii ce pot afecta ancheta penala. „A inserat date nepublice din cadrul unei anchete penale, de natura sa afecteze buna desfasurare a acesteia. Concret, in comunicat se ofera date despre obiectul perchezitiei si se fac referiri la calitatea persoanelor audiate si la natura probelor. Datele din ancheta au fost devoalate de institutia guvernamentala in conditiile in care, anterior, Directia Nationala Anticoruptie – unitatea de parchet competenta sa efectueze ancheta a emis un comunicat din care rezulta ca stadiul in care se afla in prezent ancheta impune limite stricte de comunicare publica”, spune DNA. Ca urmare, institutia a sesizat procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a aprecia asupra necesitatii sesizarii din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de compromitere a intereselor justitiei.