Razboi ruso-roman pentru un parc din Capitala

Undeva pe la mijlocul lunii iulie, Primaria Sectorului 2 din Bucuresti a luat decizia de a schimba numele parcului Tolbuhin. Acesta poarta numele maresalului Fiodor Tolbuhin, cel care a ocupat Romania, sau, cum spun rusii, ne-au “eliberat” de fascisti. MAE rus insa nu este de acord cu aceasa decizie.

Ministerul de Externe al Rusiei si-a exprimat speranta ca Guvernul Romaniei nu va permite rescrierea istoriei bazate pe sprijinul militar-memorial bilateral, a declarat purtatorul de cuvant al MAE rus, Maria Zaharova, comentand dorinta autoritatilor romane de a redenumi Parcul Tolbuhin din Bucuresti. „Speram ca va prevala nu ideea de sacrilegiu, ci memoria a mii de soldati sovietici, care si-au dat viata pentru eliberarea acestei tari de fascism in urma cu peste 70 de ani. Speram ca autoritatile Romaniei nu vor permite incercari de rescriere a istoriei in contextul interesului reciproc de continuare a cooperarii militare memoriale fructuoase” – a declarat Zaharova. Maria Zaharova a amintit, de asemenea, ca, din mana maresalului Fiodor Tolbuhin – comandantul trupelor sudice ale Armatei Sovietice, regele Mihai I a primit ordinul „Victoriei” numarul 16, devenind astfel unul din cei cinci cavaleri straini ai acestei inalte distinctii. In anii Marelui Razboi pentru Apararea Patriei, Fiodor Tolbuhin a condus trupele sudice, iar apoi Frontul 3 Ucrainean. Comandantul militar a participat batalia de la Stalingrad si a eliberat Romania, Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria si Austria. Tolbukhin a fost decorat post-mortem cu titlul de Erou al Uniunii Sovietice. De asemenea, in anul 1960, in cinstea maresalului la Moscova a fost ridicat un monument.