Razboi economic SUA-China

Casa Alba este pregatita sa adopte sanctiuni comerciale crescand tarifele la importul produselor si serviciilor chineze dar si restrangerea activitatii firmelor chinezesti in SUA, acuzand Beijingul de violare a drepturilor de proprietate intelectuala americana in China.

Administratia Trump va lansa o ancheta pentru a stabili daca politicile puse in practica de China in termeni de proprietate intelectuala nu contin ”practici comerciale neloiale”. Washington vrea ca Beijingul sa reprime mai sever furturile de proprietate intelectuala si sa reduca obligatiile de transfer de inalta tehnologie ale firmelor americane care doresc sa intre pe piata chineza. In aprilie, Donald Trump si omologul sau chinez, Xi Jinping, pareau ca au ajuns la o intelegere privind o cooperare economica punctuala, semnand un ”plan de actiune de 100 de zile” insa acesta nu a evoluat deloc, Casa Alba cerand o relatie comerciala mai ”echitabila si reciproca” cu China. Dar adevaratul motiv pentru care Trump agita spectrul sanctiunilor economice catre Beijing ar putea fi ”inactiunea” Chinei fata de programele nucleare si balistice ale vecinului ei nord-coreean. Marti, senatorul democrat Charles Schumer i-a trimis lui Trump o scrisoare in care-i cerea limitarea operatiunilor comerciale chineze in SUA, evocand tot lipsa de actiune a Beijingului fata de noua lansare a unei rachete balistice de catre Phenian. Pe de alta parte, weekendul trecut principalii consilieri ai lui Trump au avut o intalnire pentru a pregati un pachet de sanctiuni comerciale impotriva Chinei. Anterior, in contextul unei a doua lansari reusita a unei rachete balistice Hwasong 14, ”un avertisment oficial adresat americanilor”, cum a precizat presedintele Coreei de Nord, Kim Jong-un, Trump s-a declarat ”extrem de dezamagit” de lipsa de actiune a Chinei in fata vecinului ei din est. Potrivit presedintelui american, ”China ar putea rezolva usor aceasta problema”.