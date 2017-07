„Rasism alimentar” in UE!

Este acuzatia jurnalistilor polonezi in scandalul standardelor duble ale calitatii mancarii trimise de Occident in tarile central si est-europene, printre care se numara si Romania.

La fel de vehement, premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat ca problema devine din ce in ce mai serioasa, amenintand ca va impune restrictii pentru importurile din alte tari europene. ”De ce aceeasi marca de fish fingers contine mai mult peste la vecinii din Austria? Trebuie sa ne aparam, nu putem sa acceptam asa ceva”, a spus premierul slovac. Comisia Europeana nu dispune nicio actiune impotriva multinationalelor ce comercializeaza produse de o calitate inferioara, dar cu acelasi pret, in tarile central si est-europene, iar boicotul asupra produselor dintr-o alta tara europeana ar reprezenta o violare a regulilor competitiei economice din Uniunea Europeana. In ceea ce priveste Romania, Ministerul Agriculturii a cerut ajutorul mai multor state ale UE pentru a controla calitatea alimentelor trimise pe piata autohtona, insa a primit doar acceptul Germaniei, Belgiei si Olandei. Statele din Grupul de la Visegrad, adica Cehia, Ungaria, Polonia si Slovacia, au facut apel la celelalte state din Europa Centrala si de Est sa se alature initiativei impotriva standardelor duble practicate de marile branduri, prin practica folosirii unor ingrediente de calitate inferioara in produsele alimentare destinate vanzarii in statele mai sarace din Uniunea Europeana.