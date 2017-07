Rares Bogdan, rezultatul unui film ratat

Intelectualul neobosit si rafinat care este el, de Perla Clujului vorbesc, Geniul Manasturului, caci nu suntem atat de intimi incat sa-i spun maestre, s-a trezit ca taman pamfletul ar fi genul care l-ar putea defini intre tonele de prostii semnate Rares Bogdan. Asa ca a pus mana pe creion, calculatorul e periculos, are curent in el, si a stors o secretie literara care l-ar face pe bietul Vadim Tudor sa invie din groapa. Exact cat sa mai moara o data. De data asta de furie.

Si da-i si lupta cu vorbele si ideile, doar-doar s-o lega ceva. I-a iesit dupa asteptari. Ale lui, nu ale mele, caci pamfletul presupune umor, iar umorul, am citit eu undeva, este apanajul inteligentei.

Babuinii cu batista la piept

Ataca excelenta sa circarul de televiziune istoria romanilor de la domnitori incoace, cu incursiuni obligatorii prin Unire, pana cand ajunge la problema zilei. Vine Centenarul, ce facem? Noi? Bine! Tu? Ai tai? Si nu ma refer la familie, parintii nu au vreo vina ca in seara aia n-au vrut sa mearga la film, avand preocupari ce tin mai degraba de sporul demografic. Nu, cand spun ai tai – pot, totusi, sa va spun maestre, nu va simtiti jignit, nu? – ma refer la cei pe care ii pupi zi de zi pe sub caftane. Doamne, cum da el cuvintele cu capul de pereti pana ii iese „conducatorii actuali n-au nicio farama de demnitate istorica, in strafundurile inimilor lor nu exista din memoria colectiva decat telegute aurite, plocoane si sugiuc”. Eu cred ca de Iohannis bate el apropouri, restul fiind sefi de partide, de Camera, de Senat si ce-o mai fi. Maestre, cred ca ti-e limpede ca te parasc la Cotroceni pentru vorbele astea, inainte ca biroul de presa sa se prinda ce tampenii scrii. Si revine iar la neamul romanesc, ala care umbla descult, ca babuinii. Nu umbla asa, maestre, aveau si babuinii aia batista de mort de lux in buzunarul de la piept. Si, dincolo de preocuparea Marii Unirii, se intrebau si ei cand ai sa apari langa opinca lui Cozmin Gusa, facand ba pe istoricul, ba pe patriotul. Ba se intrebau si daca ai sa platesti cele 23 de milioane de euro la stat, datoriile adica. Si din nou se intreaba maestrul ce o sa facem la Centenar? Sincer? Nu stiu ce vor face altii, dar eu cred ca ii voi intreba pe ai tai: de ce n-ati vrut dom’le, sa mergeti la film acum 43 de ani?