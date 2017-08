Rares Bogdan, revolutie in contratimp

Domnule, nu e de gluma cu biscuitul fardat care apare seara de seara la postul de televiziune cu cele mai mari datorii la stat. De Rares Bogdan zic, iar biscuit nu e o jignire. E dulcele care ne-a incantat tuturor copilaria, mai rontaiam la el, mai molfaiam printre gingii dat pe razatoare si apoi, eu cel putin, il scuipam. Nu stiu de ce imi aduc aminte cum scuipam, taman acum, cand vorbesc de Rares Bogdan.

Poate ca, pana la urma, domnul Bogdan nu e chiar biscuit. Dar are un aer de fermitate cand isi pune celebra lui batista la piept si face vocalize patriotice. O fermitate pe care doar la biscuiti o intalnesti, cand sunt expirati si nu se mai sparg decat daca-i calci in picioare.

Excelenta Sa Patrioata

Ca nu e de gluma cu el si cu patriotismul care-l inghesuie pe sub lavaliera este iarasi foarte limpede. Nu se mai poate trai asa in tara asta. Trebuie facut ceva, asa nu se mai poate. O revolutie, un 1907, o strada scoasa in strada, o ciomageala cu bate, o judecata, o chestie acolo. Nu este admisibil ca Excelenta Sa Intelectuala si Patrioata sa faca sase ore de mers pe un drum de 270 km. Se intorcea de la Crit, unde descoperise ca exista si Tinutul Sasesc. Sau Tara Sasilor, nu mai stiu exact, eu tot timpul le confund cu Tara Guselor de pe DN1, cladirea Willbrook. Mai multe guse de presa nu gasesti niciunde ca in barlogul asta poreclit Realitatea TV. Excelenta Sa face, asadar, sase ore cu masina. Poate o fi kilometrul mai lung la intoarcere si nu si-a dat seama. Era drumul mai prost? Nu, era la fel, depinde insa cat de tare vrei sa te prostesti. Dar, pentru ca el a facut atata amar de timp, cineva trebuie sa raspunda.

Pe stanga, ca e mai scurt

A facut si lista. I-au iesit vreo 20 de ministri ai Transporturilor, din ’90 si pana azi. Nu se stie ce au facut, dar au facut. Sau n-au facut, dar, oricum, biscuitul infasurat in batista de mort de lux trebuie sa deschida o actiune impotriva lor. Vrea ceva revolutionar, macar sa fie alungati din viata publica. Ciudat, la 27 de ani de la schimbarea la fata din ’89, abia acum si-a dat seama ca drumul e aglomerat. Pe vremea aia, asa, ca reper, la Bucuresti venea cu trenul si se minuna de cate peroane sunt in Gara de Nord, de nu mai stia pe unde sa coboare si daca duc toate la troleibuzul 85. Acum, vrea o revolutie in transporturi, macar cand pleaca el prin tara la filmari. Nu-l intereseaza ca doar operatorii si sunetistii se mai uita la emisiunile lui, revolutia trebuie facuta si vinovatii trimisi in judecata. Nu spune insa daca se da si pe el in judecata. Sau pe Gusa. Nu pentru drumuri, desigur, ci pentru cele 23 de milioane de euro datorii catre stat. Nu se da in judecata pentru ca sta de sase ani in insolventa, la misto, fara sa miste vreun cent. Nu se da in judecata pentru atentat la bunele moravuri, emisiunile lui fiind chiar un atentat la inteligenta natiunii. Excelenta Voastra Patrioata, daca tot vreti sa chemati guvernele din ultimii 27 de ani in judecata pentru starea drumurilor si sa faceti revolutie, vedeti ca la intoarcerea de la Deva spre Bucuresti sunt mai multi kilometri decat la dus. Scrie si pe marcaje. Va poate confirma si Decebal, daca-l aduceti in direct. Veniti cu el pe stanga, ca e mai scurt drumul.