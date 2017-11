Rares Bogdan, endoscopie pana la creier

A inceput sezonul de proteste datatoare de rating pentru Orhidel, spaima televiziunilor. Daca nu poate transmite in direct cum il urmaresc pe el sereistii de rit vechi si securistii de tip nou pe Calea Victoriei, deghizati in ursi polari, macar cu protestele sa se mai scoata.

Agatamentul folosit de Rares, „Spaima orhideelor”, a fost de toata jena. La fel ca oricare din emisiunile in care spiritul lui razboinic isi umfla bicepsii in fata limbii romane si a celor care sufera de insomnie. Pe scurt, doctorul Razvan Constantinescu, director de spital si medic celebru, si-a varsat nervii pe Facebook la adresa celor ce merg sa protesteze in Iasi sau la Bucuresti. Si le-a spus-o pe sleau: sa le faca Rares Bogdan si Tudor Chirila endoscopie de acum inainte! A luat studioul foc si Orhidel a sarit de fund in sus ca o petarda in noaptea de Anul Nou. Atat de tare l-au afectat la patriotism spusele doctorului, incat a decretat scurt: e diliu! Sa afirmi asta despre o somitate medicala nu tine de cei sapte de acasa, dintre care doi la seral si patru la fara frecventa, tine numai de capacitatea de a raspunde prezent, zambind inocent, la numele Rares Bogdan. Tine de talentul de a te gudura pe langa botina stapanului. Tine si de medicina daca vrei, atoatestiutorule care esti tu atoatestiutor, caci eu cred ca Razvan Constantinescu a vrut sa spuna colposcopie, nu endoscopie. E tot cu tuburi, cu camere video, cu unguenti si cu orificii. Difera doar locul, Orhidel gingas si nevinovat. Si mai cred ca n-ar strica una, profunda pana la creier daca s-ar putea, sa vada lumea si altceva decat batista aia de mort de lux, din buzunarul tau de la piept. In direct, curajosule, ca sa faci rating cat CNN intr-un an. Si comentata de Cozmin Gusa, care o sa fie surprins, cred, cand va vedea ca bunul simt nu zace acolo, tolanit printre circumvolutiuni.