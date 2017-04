RAR pregateste ITP diferentiat

Registrul Auto Roman avanseaza legislativului doua propuneri de efectuare a ITP, cu scopul de a spori siguranta in trafic: masinile noi vor efectua prima inspectie tehnica periodica dupa trei ani, iar masinile mai vechi de 12 ani vor efectua ITP anual, schimbarile urmand sa intre in vigoare de anul viitor.

“RAR are in vedere si marirea termenului de efectuare a primului ITP pentru autoturismele noi (M1). Astfel o masina nou achizitionata va efectua primul ITP la 3 ani si nu la 2 cum este in prezent (…)Registrul Auto Roman va propune, ca o masura de sporire a sigurantei rutiere, in actualul context al evolutiei parcului auto national, cresterea frecventei de efectuare a ITP pentru autoturisme incepand cu vechimea de 12 ani, de la 2 ani cat este in prezent, la 1 an. (…) Varsta medie a vehiculelor ce compun acest parc activ, se situeaza pe un trend crescator incepand inca din anul 2009 cand aceasta valoare era de 8,63 ani, ajungand anul trecut la valoarea de 12,06 ani. (…) Aceasta vechime de 12 ani este confirmata de o prevedere similara (optionala) a noii Directive 2014/45/UE ce va intra in vigoare din mai 2018 si care da posibilitatea statelor membre de a introduce inspectii suplimentare inclusiv pentru vehiculele care depasesc 160.000 km rulati. Aceasta indesire a ITP-urilor succesive pana cand devin anuale, nu este o practica izolata la nivel european. Dimpotriva, luand in considerare informatiile colectate si disponibile in cazul a 13 din 23 de state care au furnizat aceste date, se inregistreaza o crestere a frecventei de efectuare a ITP pana la 1 an incepand cu vechimi ale vehiculelor care pornesc de la 3 ani (Letonia) si pot ajunge la 11 ani (Spania)”, se mai arata in comunicatul institutiei.