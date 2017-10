Raportul privind controlul la DNA ajunge pe masa ministrului Justitiei

Dupa cum se stie deja, in cadrul sedintei de marti a Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii s-a analizat raportul ce contine concluziile celor sase inspectori de la Inspectia Judiciara care au facut, in vara, controlul la DNA.

Dupa aceasta sedinta, s-a aflat – pe surse pana la momentul de fata- ca raportul in cauza a fost aprobat, partial, in sensul in care s-au admis unele constatari ale inspectoarelor care au semnalat nereguli, cat si ale celor care au considerat ca nu ar fi constatat asa ceva.

Urmeaza ca acest raport sa fie trimis la Ministerul Justitiei, pentru ca Toader sa ia o decizie.