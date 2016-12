Rapiti de talibani, au facut doi copii in captivitate

Un cuplu nord-american, ostatici ai fundamentalistilor, a aparut intr-un material video difuzat de insurgentii afgani, in care apar in premiera doi copii ai lor nascuti in captivitate. Parintii le cer ajutor lui Barack Obama si lui Donald Trump.

Canadianul Joshua Boyle si sotia sa americanca Caitlan Coleman au avut doi copii, dupa ce au fost rapiti, in 2012, in Afganistan, unde au ajuns dupa o calatorie care a inceput in Rusia. In materialul video de patru minute, pus online de catre grupul de supraveghere al site-urilor extremiste (SITE) cei doi apar impreuna cu baietii lor pe care ii tin pe genunchi. ”Asteptam din 2012 ca cineva sa inteleaga prin ce trecem”, declara Caitlan Coleman”, care le cere ajutor actualului si viitorului presedinte al SUA. Nu este clar daca femeia, care spune ca materialul video a fost inregistrat in 3 decembrie, citea un text impus sau nu. Ultimul video in care apare cuplul dateaza din august, atunci aparand fara cei doi copii si cerand guvernelor SUA si Canadei sa faca presiuni la kabul pentru ca autoritatile de aici sa nu-i mai execute pe insurgentii aflati in inchisori. Nici guvernul afgan, nici departamentul american de Stat nu au reactionat. Intr-un mesaj video, parintii lui Caitlen Coleman le-au au cerut, la mijlocul anului, talibanilor sa elibereze familia. Ei au primit, in noiembrie 2015, o scrisoare de la fiica lor, autentificata de un expert, prin care-i anunta ca a nascut doi copii in captivitate.