Rapid la Primaria Sectorului 1, la mana lui Firea

Dupa ce o sedinta a consiliului Local al Sectorului 1 care s-a lasat cu circ si, evident, cu iesirea furtunoasa din scena a partii useriste, dar si a celei peneliste, din sala, reinfiintarea clubului Rapid sa in puterea Gabrielei Firea. Iata de ce…

Primarul general al Capitalei Gabriela Firea si Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) vor decide cu privire la structura pe care primarul PSD al Sectorului 1 al Capitalei, Dan Tudorache, ar dori sa o infiinteze cu bani de la bugetul local drept continuatoare a clubului istoric de fotbal Rapid Bucuresti, dupa ce Consiliul Local al Sectorului 1 a votat miercuri, la limita, o hotarare prin care cere imputernicire de la CGMB pentru a se asocia si a colabora cu o persoana juridica pentru “dezvoltarea unui centru sportiv”. PSD are, alaturi de ALDE, majoritatea necesara in CGMB pentru a lua o astfel de hotarare. Potrivit Legii autoritatilor locale, cooperarea sau asocierea consiliilor locale de sector din Bucuresti cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local, se poate face numai pe baza imputernicirii exprese date prin hotarare a CGMB. Asta inseamna ca, cel mai probabil la urmatoarea sedinta a CGMB, pe ordinea de zi va figura adoptarea unei hotarari de imputernicire in acest sens a Consiliului Local al Sectorului 1.