Radu Duda ,“sprijin” al Securitatii

Istoricul Marius Oprea pune la zid cuplul Margareta si Radu Duda, doua persoane atat de avide de bani si onoruri incat nu ezita sa distruga reputatia Casei Regale daca din asta le iese lor ceva.

Desi ascendenta i-a transmis sange regal Margaretei, prima nascuta a Regelui Mihai pare sa o fi luat pe un drum total gresit. Unul care nu e demn de o printesa. Dovada in acest sens sunt ultimele fapte de arme ale Margaretei: si-a eliminat nepotul din familie – implicit de la mostenire, a facut reclamatii impotriva rudelor la Politie, a batut palma (contra cost) cu urmasii comunistilor care l-au debarcat si exilat fortat pe rege. Un rege despre care tot mai multa lume banuieste ca este acum tinut in geam de Margareta pana cand PSD va reusi sa institutionalizeze, prin lege, Casa Regala – asa cum s-au inteles Dudele cu Liviu Dragnea. Institutionalizare care va scuti ”maiestatile” lor de plata chiriei, servitorilor si a intretinerii Palatului Elisabeta, ba le va baga si un ban de cheltuiala in plus in nesatulele lor buzunare. Beneficii asteptate cu limba scoasa de o printesa care a iesit in evidenta doar prin casatoria cu un actoras de duzina specializat in ”dusul tavii”. Iata insa ca Marius Oprea spune ca Radu Duda nu se ocupa doar cu actoria in tinerete, ci si colabora indeaproape cu Securitatea ceausista. ”Am vazut cu ochii mei o trimitere clara la Radu Duda intr-un document autentic al Securitatii. Radu Duda era considerat <<persoana de sprijin>>, adica se ocupa, la ordinele Securitatii, de cei care urmau sa colaboreze cu Securitatea. Documentul este de neatacat”, afirma Oprea, care se declara convins ca exista si alte documente referitoare la ”printul” Duda in arhivele SRI si MApN. Daca asa este, Margareta trebuie felicitata odata in plus pentru alegerea sa si pentru faptul ca a reusit, in timp record, sa distruga capitalul de imagine cladit timp de o viata de Regele Mihai. Un rege care, gratie fiicei sale, isi traieste (sau si-a trait?) ultimele clipe avandu-l la capatai pe reprezentantul securistilor care l-au lasat fara tron, l-au spionat o viata intreaga, l-au improscat cu toate mizeriile si l-au alungat pentru a doua oara din tara in 1990. Halal!