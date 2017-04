RADET reia caldura in Capitala, pe fondul racirii accentuate a vremii

Cum in ultimul interval vremea a parut a fi mai degraba de toamna, decat de primavara, iar vestile de la meteorologi, pentru perioada imediat urmatoare sunt si mai proaste de atat, oficialii RADET au luat o masura importanta pentru bucurestenii racordati la sistemul centralizat de incalzire.

Si anume au cerut ELCEN-ului sa reporneasca sistemul de alimentare cu caldura catre locuitorii Capitalei, incepand de marti seara, de la orele 22.

Din cate au anuntat reprezentantii Regiei intr-un comunicat, “masura a fost dispusa pentru a asigura confortul cetatenilor si conditiile optime de temperatura in locuinte, in urmatoarea perioada, in care se anunta scaderea temperaturilor pana la 0 grade Celsius. Solicitarea a avut in vedere prognoza meteo pe urmatoarele 3 zile, care indica temperaturi medii sub 10 grade, in intervalul orar prevazut de legislatia in vigoare, precum si numeroasele cereri venite de la cetateni. In aceasta noapte, temperatura medie a fost de 6 grade Celsius”.

Va amintim ca procedura de oprire a furnizarii caldurii in Bucuresti incepuse in urma cu exact doua saptamani, pe 4 aprilie mai exact, pe fondul mai multor zile cu temperaturi specifice primaverii.

