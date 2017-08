RADET joaca murdar

Ca sa nu ramana fara fraierii care platesc an de an toate pierderile, la pachet cu salariile nesimtite stabilite de Regie, RADET a compus un text menit sa-i determine pe vecini sa nu semneze acordul de debransare.

RADET si toata armata sa de salariati, plus politicienii care vad in aceasta Regie doar o vaca buna de muls, depind de bucurestenii ramasi abonati la sistemul centralizat. Cum scaderea numarului beneficiarilor afecteaza direct bunastarea atator ”plosnite” bipede, responsabilii RADET lupta cu orice mijloace pentru mentinerea bucurestenilor in plasa sistemului centralizat, motiv pentru care au compus un formular de acord de debransare nemaivazut. Pe scurt, formularul (care conform legii trebuie semnat de toti vecinii pentru ca debransarea sa poata fi aprobata) sustine ca operatiunea este una riscanta si costisitoare pentru cei ramasi bransati la RADET. ”Stimate client, cand un vecin se debranseaza, confortul dumneavoastra este afectat si sunteti expus la anumite riscuri! Dorim sa ne asiguram ca acordul dumneavoastra este in perfecta cunostinta de cauza cu consecintele debransarii vecinului si ca va asumati urmatoarele riscuri: Pericol de explozie!, Platiti mai mult-Afecteaza instalatia blocului, Platiti mai mult-Suportati un procent din consumul persoanei cu debransarea careia sunteti de acord, Respirati aer poluat”, pledeaza apocaliptic RADET in formular, cu litere mari. Un RADET care nu sufla insa niciun cuvant despre numarul urias de metri cubi de apa calda scursa in pamant sau pe strazi din cauza tevilor sale antice si gaurite (implicit de banii smulsi din buzunarele bucurestenilor pentru acoperirea pagubelor), de impactul pe care centrale sale depasite tehnologic il au asupra mediului, de zecile de minute pierdute (plus metri cubi de apa platiti inutil de cetateni) pana cand apa calda reuseste sa ajunga la etajele superioare, de caloriferele doar caldute din cauza ca reteaua RADET nu este bine protejata de temperaturile scazute si apa isi pierde gradele pe drum. Deloc dispusi sa-si bata capul cu debransarile, administratorii de blocuri ii trimit pe amatorii de centrale de apartament la doamna Firea: ”Dati Primaria in judecata!”. Demers complet inutil din moment ce doamna in cauza a demonstrat ca stie doar sa dea din gura nu si sa rezolve ceva (apropo, cum stam cu aerul conditionat instalat in toate mijloacele auto folosite de transportul in comun?), motiv pentru care o sa promita probabil bransamente la tot poporul iar dupa aceea va mai numi in conducerea RADET inca o persoana indicata de PSD.