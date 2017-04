RADET inchide caldura, de vineri incepand

Daca tot s-au intors, in sfarsit, temperaturile normale pentru finele lunii aprilie, caldura din calorifere va fi din nou oprita.

Oficialii Regiei au transmis ca de vineri incepand se reiau procedurile de sistare a caldurii in locuintele bucurestenilor racordati la sistemul centralizat. Reprezentantii RADET au transmis, prin intermediul unui comunicat, faptul ca masura s-a luat “avand in vedere evolutia temperaturilor exterioare din ultima perioada”.

Practic, se parcurg pasii facuti in prima faza la inceputul lunii in curs, cand se oprise caldura la nivelul Capitalei, inainte ca, pe fondul valului de frig aparut zilele trecute, sa se decida furnizarea, din nou, a agentului termic in caloriferele asociatiilor de proprietari care doreau caldura in case, incepand cu 18 aprilie.

