Quickie divorce. Cea mai rapida procedura de divort. Doar un click!

Cat de curand, cuplurile ar putea divorta online, intr-o oferta de doar 37 de lire sterline pregatita de guvernul britanic, care vizeaza nu doar transarea rapida a unor astfel de chestiuni, cat mai ales salvarea unor cheltuieli in sistemul judiciar. Un program pilot a fost deja testat cu succes, timp de zece luni, la Centrul de Divorturi din Notthingham, East Midlands, iar Ministerul Justitiei a anuntat ca va deschide alte trei noi site-uri pentru teste. Astfel, casatoriile se pot incheia cu un simplu click, atata timp cat ambele parti sunt de acord cu separarea. Sotii vor putea divorta dupa ce in prealabil completeaza un formular online, care cuprinde si o serie de intrebari adaptate circumstantelor care au condus la luarea acestei decizii. Solicitantii trimit apoi cererea fostilor parteneri de viata, care sunt nevoti sa-si dea la randul lor acordul. Daca divortul este agreat de ambele parti, se emite un document cunoscut sub denumirea de Decree nisi, adica o hotarare judecatoreasca interimara. Dupa alte sase saptamani, daca nu sunt ridicate exceptii, hotararea se transforma intr-una definitiva si obligatorie.