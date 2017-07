Qatarul, sfidarea de 340 miliarde de dolari

La aceasta suma se ridica rezervele emiratului (inclusiv detineri ale Fondului sau Suveran de Investitii), a avertizat guvernatorul Bancii Centrale a Qatarului, Sheikh Abdullah Bin Saoud al-Thani, o prima reactie dupa izolarea impusa tarii de vecinii sai din Golf.

“Aceasta este credibilitatea sistemului nostru, avem suficiente rezerve de numerar pentru a face fata oricarui tip de soc. Banca Centrala a Qatarului are rezerve de 40 de miliarde de dolari plus aur, in timp ce Qatar Investment Authority detine rezerve de 300 de miliarde de dolari care ar putea fi lichidate”, a explicat Abdullah al-Thani. Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Bahrainul si Egiptul au anuntat la 5 iunie intreruperea relatiilor diplomatice cu Qatarul, acuzand emiratul, printre altele, de sprijin acordat terorismului si de relatii prea apropiate cu Iranul. Bancherii se asteapta ca Fondurile de Investitii al Qatarului sa intervina pe piata pentru a cumpara actiuni si a oferi sprijin pietei bursiere, iar consecintele crizei diplomatice ar putea fi limitate, in conditiile in care toate tarile din Golf sunt dependente de exporturile de petrol si gaze, cu legaturi comerciale dintre ele destul de reduse. Totusi, in Qatar se asteapta majorarea preturilor la alimente(majoritatea produselor erau importate din Arabia Saudita) si in industria de constructii. In pofida asigurarilor guvernatorului Bancii Centrale a Qatarului, mai multe companii straine ar putea fi convinse de Arabia Saudita sa renunte la legaturile cu Doha, insa daca disputa continua, spun surse bancare, firmele care gestioneaza active vor deveni mai prudente si nu vor face diferente intre Qatar si alte state din Golf.