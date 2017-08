Qatar-Italia, contract militar de 5 miliarde de euro

Ministrul de externe al emiratului, seicul Mohamed Abdulrahman Al-Thani, a confirmat achizitionarea de catre Qatar a sapte nave de lupta construite de catre italieni, in cadrul unei conferinte de presa cu omologul sau italian Angelino Alfano.

Ministrul italian a confirmat la randul lui tranzactia, vorbind de ”sapte nave de lupta” dar fara a preciza valoarea contractului si nici de ce tipuri de nave este vorba. Potrivit presei italiene, contractul se refera la patru corvete, o nava pentru debarcari amfibie si doua vedete de patrulare. In 15 iunie, Qatarul si Statele Unite au semnat, in plina criza a emiratului cu vecinii sai arabi, un acord de 12 miliarde de dolari prin care Doha cumpara avioane de lupta F-15. Pentagonul nu a oferit detalii cu privire la aceste vanzari dar ar fi vorba de 36 de avioane. In iunie 2016, grupul italian Fincantieri a semnat un contract preliminar (4 miliarde de euro) cu emiratul pentru construirea a sapte nave, din care patru corvete. De partea sa, firma MBDA a anuntat ca a semnat un contract de un miliard de euro pentru a echipa cu rachete unitatile navale comandate de la Fincanteiri care vor fi construite incepand de anul viitor in santierele Fincantieri. Pe de alta parte in 15 iunie, Qatarul si Statele Unite au semnat, in plina criza a emiratului cu vecinii sai arabi, un acord de 12 miliarde de dolari prin care Doha cumpara avioane de lupta F-15. Pentagonul nu a oferit detalii cu privire la aceste vanzari dar ar fi vorba de 36 de avioane.