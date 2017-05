Putin, vizita surpriza la fostul lui sef

Dorind sa arate ca nu si-a uitat ex-superiorul sau ierarhic, si afland ca acesta sarbatoreste implinirea varstei de 90 de ani, presedintele Federatiei Ruse i-a sunat la usa inopinat. Batranelul cumsecade nu este altcineva decat fostul director al KGB, Lazar Matveev.

In timp ce Matveev se pregatea sa sufle-n 90 de lumanari si apropiatii aranjau masa, din holul apartamentului s-a auzit soneria. Spre surpriza batranului, in cadrul usii a aparut Vladimir Vladimirovici, cu un buchet mare de flori in mana, pe care Matveev l-a imbratisat ca pe un fiu. ” Va felicit”, a spus Putin zambind. Apoi i-a oferit un ceas (din cele fabricate special pentru liderul de la Kremlin) si un exemplar al cotidianului Pravda aparut chiar in ziua in care s-a nascut Matveev, 9 mai 1027. Vladimir Putin a lucrat sub conducerea lui Lazar Matveev la Dresda, in perioada 1985-1990. In biografia lui Putin pe site-ul Kremlinului, se poate citi ca acesta a urcat in grad devenind in cele din urma locotenent-colonel si adjunct al directorului KGB in fosta Germanie de Est. ”Nu putem uita ce ati facut pentru noi si pentru tara”, a spus Putin inainte de a ciocni un pahar cu batranul.

