Putin vinde Suhoi pe ulei, ceai si cafea!

Indonezia va schimba ulei de palmier, cafea si ceai cu celebrele avioane de vanatoare rusesti, cu scopul de a profita de noile sanctiuni internationale care afecteaza Rusia.

Jakarta a semnat cu Moscova un protocol de acord care prevede achizitionarea a 11 avioane de vanatoare rusesti Suhoi in schimbul unor produse de prima necesitate, a indicat Marolop Nainggolan, purtator de cuvant al Ministerului Comertului indonezian.”Ideea a fost lansata anul trecut, unele persoane sugerand ca Indonezia ar trebui sa cumpere avioanele la schimb cu principalele noastre produse” alimentare, a declarat Nainggolan. “Este o oportunitate pe care noi nu ar trebui sa o pierdem din vedere”, a sustinut si ministrul comertului indonezian, Enggartiasto Lukita, care s-a aflat saptamana trecuta la Moscova. Acordul, care urmeaza sa fie pus in aplicare prin conglomeratul public rusesc Rostec si cel indonezian PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, vine in conditiile in care ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a inceput de ieri o vizita in Indonezia. La inceputul lunii, Uniunea Europeana si Statele Unite au adoptat noi sanctiuni care vizeaza Rusia pentru anexarea peninsulei ucrainene Crimeea si presupusul amestec in alegerile prezidentiale americane.