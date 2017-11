Putin, umilit de pierderea unui satelit

Rusia a pierdut, ieri, contactul cu un satelit lansat cu cateva ore inainte de ora locala 14.41 de la noul cosmodrom Vostotochny din Extremul Orient, care reprezinta noul simbol al ambitiilor spatiale rusesti si care a costat echivalentul a 5,3 miliarde de euro.

Agentia spatiala Roskosmos a anuntat ca a pierdut ”orice” legatura cu satelitul meteorologic (?) Meteor, care a decolat fara dificultate purtat de racheta Soyuz dar nu a reusit sa atinga orbita prevazuta. Roskosmos a evocat o posibila ”eroare de orientare a propulsoarelor satelitului, sau o defectiune tehnica”. Aceasta pierdere reprezinta un esec usturator pentru noul cosmodrom din Vostotchny, un proiect cu costuri astronomice destinat sa reduca dependenta Rusiei de legendara baza Baikonur aflata in stepele Kazahstanului, si care urma sa marcheze renasterea unei industrii altadata mandria URSS. Prima lansare de pe Vostotchy a fost prevazuta in 28 aprilie 2016 si era deja in intarziere fata de calendarul propus, dar a fost anulata din cauze tehnice, provocand mania lui Putin care a ordonat demiteri, inclusiv a lui Igor Komarov, directorul Roskosmos. Decisa in 2007 de liderul de la Kremlin si pornita in 2012, constructia cosmodromului a fost calificata ”cel mai mare santier al tarii” si a costat 400 miliarde de ruble (5,3 miliarde de euro). Aceste esecuri, spun specialistii, se explica prin faptul ca sectorul spatial, altadata condus de specialisti experimentati, s-a transformat astazi intr-un complex militaro-industrial, dirijat de responsabili politici si oameni de afaceri proveniti din sectorul privat.