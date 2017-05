Putin, umilit de ISIS de Ziua Victoriei

Exact in ziua in care Rusia celebra, cu binecunoscutele-i defilari armate, cea de-a 72-a aniversare a victoriei URSS asupra Germaniei naziste, Statul Islamic decapita un colonel rus capturat in Siria.

Gruparea terorista a difuzat ieri un video in care este decapitat un barbat pe care Daesh l-a prezentat ca un agent al serviciilor de informatii rusesti, capturat in Siria, potrivit informatiilor SITE, un ONG care supravegheaza activitatile jihadiste pe Internet. Materialul a fost difuzat via Furat Media, care l-a prezentat drept colonelul Evgheny Petrenko. Nici ministerul rus al Apararii, nici serviciile de securitate (FSB) nu au comentat informatia, dupa aparitiei ei. Materialul video, cu o durata de 12 minute, este prezentat in limba rusa. Victima apare in genunchi, intr-un peisaj desertic, imbracata intr-un combinezon negru, si cere ”altor agenti rusi sa se predea”. ”Acest idiot a crezut in promisiunile tarii sale ca nu-l va abandona, in caz ca va fi capturat”, relateaza o voce din off, inainte ca un calau cu barca sa-i taie capul cu un cutit. Data la care a avut loc aceasta executie nu este stabilita momentan iar autenticitatea inregistrarii si identitatea barbatului ucis nu au putut fi inca verificate. Potrivit ministerului rus al Apararii, 30 de militari rusi au fost ucisi dupa inceputul campaniei Moscovei in Siria, in septembrie 2015, in sprijinul regimului presedintelui sirian Bashar al-Assad.

”Sa ne unim impotriva terorismului”

10.000 de militari si o tehnica pe masura ambitiilor ruse au defilat ieri in fata lui Vladimir Putin, in Piata Rosie. Nu intamplator, rusii au scos noi echipamente militare, precum sistemele antiaeriene Pantsir-SA si Tor M2DT, operationale in oceanul Arctic. Piesa de rezistenta trebuia sa fie parada fortelor aeriene, 17 elicoptere si 55 de avioane de lupta, inclusiv cele care au paticipat la raidurile ”antiteroriste” din Siria, urmau sa survoleze Piata Rosie. Ghinion, vremea nu a tinut cu ele. Milioane de telespectatori au urmarit discursul lui Putin, in care elogia ”actele de bravura” ale Armatei Rosii si ”contributia ei eroica la infrangerea nazismului”. URSS a pierdut aproximativ 27 de milioane de persoane in cel de-al doilea Razboi Mondial. Victoria din 1945 a fost ridicata la rangul de mit fondator al patriotismului si grandorii Rusiei. Parade mai putin faraonice au fost organizate si in alte 28 de orase atinse de ”Marele Razboi Patriotic”. La Moscova, Putin a declarat: ”Situatia actuala ne obliga sa ne cresterm capacitatile de aparare pentru a lupta mai eficace impotriva terorismului, extremismului, neo-nazismului. Este necesar sa consolidam toata comunitatea internationala in acest scop”. Rusia este ”deschisa unei astfel de cooperari”, a insistat Putin, asigurand ca Moscova va fi ”mereu de partea fortelor pacii si a celor care aleg drumul unui parteneriat de la egal la egal”.

”Nu s-a nascut armata sa ne cucereasca”

”Fortele armate ruse sunt in masura sa respinga orice potentiala agresiune”, a mai spus Putin. ”Nu exista, nu a existat si nu va exista o forta capabila sa ne cucereasca, poporul rus si-a aparat patria pana la moarte, a intors razboiul, a vanat dusmanii si a zdrobit nazismul”, a continuat Putin. Evident, neuitand sa adauge ca Rusia ”nu va uita niciodata ca libertatea Europei si pacea atat de asteptata de omenire au fost castigate de parintii nostri, de bunicii si strabunicii nostri”. Cat de eliberatoare a fost Armata Rosie, mai ales dupa ce ”marile democratii” occidentale au vandut, ca la taraba, Estul Europei lui Stalin, ramane cum am stabilit.

Hop si Dodon, in dreapta tarului

Rusofilul presedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, nu a pierdut prilejul sa participe la defilarea din Piata Rosie, alaturi de Vladimir Putin. Tot alaturi de Putin, Dodon a depus o coroana la Mormantul Soldatului Necunoscut, la zidul Kremlinului, noteaza Sputnik. .

In vizita sa la Moscova, liderul moldovean a fost insotit de sotia sa, Galina Dodon, si unul din fiii sai — Bogdan, precum si de Andrei Neguta, consilierul sau pentru politica externa, proaspat numit ambasador la Moscova.

