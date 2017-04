Putin, ultima speranta pentru Le Pen

Un Emmanuel Macron presedinte al Frantei ar fi o mare infrangere pentru liderul Federatiei Ruse. Toate indiciile arata ca serviciile de propaganda ale Kremlinului vor interveni, in mod deschis si secret, in favoarea lui Marine Le Pen.

Trei din principalii candidati la Elysee erau favorabili unei apropieri de Moscova. Era deci posibil ca finala prezidentialelor din Franta sa-i opuna pe doi partizani ale unei linii suple vizavi de Rusia. Numai ca al patrulea candidat, Emmanuel Macron, a stricat ploile Kremlinului, victorios in primul tur al alegerilor din Hexagon. O victorie a lui Macron in al doilea tur, un Macron adept al intaririi UE si opus ideologiilor populiste, ar fi o infrangere pentru Vladimir Putin, atat pe plan intern cat si international. Il va lasa Kremlinul pe Macron, fara sa incerce ceva? Putin probabil.

#JeVoteMarine, pe ruseste

In timp ce purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Rusia respecta rezultatele primului tur al alegerilor din Franta (respingand orice acuzatii de atac informatic al site-ului de campanie al lui Macron) , institutii din Rusia o sustin deschis pe Marine Le Pen, pe care, de altfel, Putin a primit-o la Moscova chiar inainte de alegeri. Anumite conturi Twitter, printre care cel al influentei televiziuni a armatei ruse, TVZvezda, anuntau rezultatele primului tur al prezidentialelor franceze, insotite de hashtag-ul #JeVoteMarine, noteaza Le Nouvel Observateur. Va merge Putin mai departe, la fel ca in cazul Donald Trump, ordonand influentarea alegerilor din Franta in favoarea lui Le Pen? Sau, la fel ca in cazul Hillary Clinton, sa puna sub semnul indoielii validitatea probabilei victorii a lui Macron, concurentul lui Le Pen? Mai multe elemente arata ca scenariul se va repeta.

Sputnik, RT si sefa Frontului National

In primul rand, acoperirea mediatica a primului tur al alegerilor din Franta de catre mass-media de propaganda a Kremlinului, cum denumesc occidentalii Sputnik France si RT (Russia Today) France. Duminica noaptea, nu au avut ochi decat pentru Marine Le Pen si Frontul National, a carei victorie au anuntat-o la scurt timp dupa ora 20 !. Mai tarziu, Sputnik si RT nu au intervievat decat personalitati politice franceze apropiate de Le Pen si de FN, sau pe vicepresedintele FN.

Fake news

Dar asta nu a fost totul. Cele doua organe de propaganda au incercat sa acrediteze ideea ca scrutinul din Franta ar fi fost, poate, trucat. Sputnik si RT au afirmat in mai multe randuri, si fara nici o dovada, ca, in mai multe sectii de votare din Paris, ”plicuri care contineau anumite buletine de vot erau propuse alegatorilor, RT chiar precizand ca erau buletine de vot pe care scria Emmanuel Macron. Potrivit specialistilor, o directiva moscovita pentru influentarea alegerilor din Franta in favoarea lui Le Pen este un scenariu ce poate fi 100% real, in conditiile in care serviciile de informatii americane ancheteaza doua rapoarte confidentiale ale Institutului rus pentru Studii Strategice, legat de Kremlin si de echivalentul din Rusia al CIA, privind influentarea alegerilor prezidentiale din SUA. Asa cum a aratat ”National”, primul raport (iunie 2016) propunea interferinta in campania prezidentiala americana, via retelele social-media, RT si Sputnik, sustinand candidatul la Casa Alba cel mai favorabil unei apropieri de Rusia. Al doilea raport (octombrie 2016), in momentul in care victoria lui Hillary Clinton parea inevitabila, propunea oprirea campaniei pro Trump si concentrarea eforturilor de propaganda clandestina pentru decredibilizarea si nelegitimitatea scrutinului american, lasand sa se inteleaga ca este trucat. Descoperirea acestor doua documente l-a impins pe Barack Obama sa denunte public ”fake news” si ingerinta Kremlinului in procesul electoral american. Scrutinul prezidential francez a facut obiectul unor recomandari similare din partea Institutului rus sau din partea altor structuri? Luand in considerare importanta Frantei si a Marinei Le Pen in strategia europeana a lui Vladimir Putin, este greu de imaginat contrariul, afirma observatorii. Sunt de asteptat, in zilele ce urmeaza, o ploaie de ”fake news” din partea oficinelor Kremlinului, ba chiar o lovitura murdara contra lui Emmanuel Macron, chiar inaintea turului doi al alegerilor din Franta. Aceeasi observatori afirma raspicat: Ar fi iresponsabil sa fie ignorata aceasta amenintare.