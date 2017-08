Putin, spaima stiucilor

Pescuit submarin, quad, rafting, inot, sport. Presedintelui Federatiei Ruse ii place sa-si cultive imaginea unui om de actiune, fara teama de apele reci ale Siberiei, unde si-a inceput concediul.

Atunci cand lasa costumul si cravata, Putin apare deseori in ipostaze macho: un sef de stat cu atribute virile, care joaca hochei, practica judo, privind oarecum de sus femeile si ironic persoanele homosexuale. Ultima demonstratie a facut-o la inceputul acesti luni, in Siberia, in regiunea indepartata Tuva, unde a petrecut cateva zile de vacanta. Presedintele rus ”a mers in zone foarte dificile din taiga, a pescuit intr-o cascada, in apropierea unui lac de munte, a practicat si pescuitul submarin, s-a bronzat, a facut rafting in raurile montane, plimbari…” a enumerat purtatorul de cuvand al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Torsul viguros al presedintelui

In imaginile difuzate de televiziunea publica care a insistat pe ”forma fizica a presedintelui”, se poate vedea cum Putin prinde stiuci cu nemiluita, la torsul gol sau imbracat in tinuta de scafandru sau in timp ce se bronzeaza alaturi de ministrul Apararii, Serghei Soigu, originar din Tuva. Potrivit RT, liderul de la Kremlin s-a luptat nu mai putin de doua ore pentru a prinde o stiuca, la bustul gol. Imagini ce vin in completarea celor din trecut, cand Putin a fost prezentat facand scufundari in lacul Baikal, pilotand o masina de Formula 1, vanand balene cu arbaleta, zburand cu un bombardier sau tranchilizand un tigru. Ba, in 2013, a fost filmat in timp ce prindea o stiuca de 21 kg, tot in Siberia, sau in timp ce se scufunda la bordul unui batiscaf in Marea Baltica, pentru a inspecta epava unei nave scufundata in 1869.

Un fake news cu amfore

In 2011, Putin a plonjat in Marea Neagra si apoi a afirmat ca a descoperit doua amfore ce datau din secolul XV, insa multe media independente au pus la indoiala calitatile sale de arheolog submarin: amforele nu erau acoperite nici cu cochilii, nici cu alge. In final, purtatorul de cuvand al Kremlinului a sfarsit prin a recunoaste ca a fost vorba de o punere in scena. Fost ofiter KGB, Vladimir Putin a fost ales prima data presedinte in 31 decembrie 1999 iar acum mentine suspansul cu privire la o noua candidatura la alegerile prezidentiale din martie 2018.