Putin si Erdogan ii dau cu flit lui Trump

Presedintii Rusiei si Turciei au condamnat in cor decizia SUA de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului. Prin aceasta decizie, Donald Trump ”destabilizeaza Orientul Mijlociu” au denuntat cei doi sefi de stat.

Declaratiile au fost facute la Ankara, unde Vladimir Putin s-a intalnit cu omologul sau turc, dupa un turneu maraton in regiune, in cursul caruia a anuntat retragerea ”unui contingent militar rus semnificativ din Siria”. In privinta Ierusalimului, ”Rusia si Turcia considera ca decizia administratiei SUA de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului si de a-si muta ambasada in acel oras nu promoveaza nicidecum solutionarea situatiei din Orientul Mijlociu. Dimpotriva, aceasta destabilizeaza situatia din regiune, care este deja tensionata. Rusia insista ca o reglementare trebuie sa fie pusa in aplicare exclusiv in conformitate cu rezolutiile adoptate anterior in cadrul Organizatiei Natiunilor Unite. Parametrii concreti ai unui acord privind statutul Ierusalimului fac obiectul negocierilor directe israeliano-palestiniene“, a declarat Putin. Recep Erdogan a anuntat pentru astazi un summit dedicat Israelului si statutului Ierusalimului, la Istanbul, la care vor participa liderii lumii arabe, dupa ce, duminica, a calificat statul evreu drept ”terorist”. Recunoasterea Ierusalimului drept capitala statului evreu de catre Trump, ”este o oportunitate pentru cresterea presiunii i violentei contra palestinienilor”, a adaugat Erdogan. Recunoasterea unilaterala de catre SUA a Ierusalimului drept capitala Israelului a declansat ample manifestatii de protest in lumea musulmana, mania liderilor palestinieni si reprobarea cvasiunanima a comunitatii internationale care, dupa crearea statului israelian, in 1948, s-a ferit sa recunoasca Ierusalimul drept capitala, considerand ca statutul orasului trebuie negociat. Cei doi sefi de stat au anuntat si ca un nou summit, la Soci, in Rusia, va avea loc anul viitor, pe tema dosarului sirian.

Tara NATO cu rachete rusesti

In cadrul celei de-a opta intalnire din acest an intre Putin si Erdogan, cei doi presedinti au vorbit si despre contracte de armament. Ankara a anuntat un acord in curs de finalizare cu Moscova pentru achizitia temutelor sisteme de aparare antieriana rusesti S-400, sisteme care nu sunt compatibile insa cu NATO, Turcia fiind importanta tara membra a Aliantei. Chestiunea interoperabilitatii a fost deja pusa in discutie de catre SUA, Pentagonul afirmand cu iritare ca ”in general, o idee buna pentru aliati este achizitia de material compatibil cu sistemele NATO”. Erdogan a replicat declarand ca Turcia este libera sa ia singura decizii in legatura cu independenta tarii. De precizat ca o tara NATO este libera sa cumpere orice sistem de armament considera, indiferent daca provine sau nu dintr-o tara aliata. De partea sa, Putin a confirmat ”perspectivele unei cooperari militare si tehnice mai mari” cu Turcia.

Retragerea din Siria, vrajeala Moscovei?

SUA asteapta dovezi dupa declaratia lui Putin in care anunta retragerea fortelor militare din Siria, pentagonul reactionand cu scepticism la anuntul lui Putin. ”Declaratiile Rusiei nu corespund mereu cu reale reduceri ale efectivelor militare dar ele nu efecteaza prioritatile SUA in Siria”, a declarat comandantul Adrian Rankine-Galloway, un purtator de cuvant al Pentagonului. ”Coalitia internationala va continua sa opereze in Siria si sa sustina fortele locale pe teren”, a adaugat el. Un inalt responsabil american a declarat, sub protectia anonimatului, ca Rusia va proceda la o retragere ”pur simbolica” din Siria, evocand ”doar cateva avioane”. ”Este posibil ca Moscova sa ceara chiar ca SUA sa se retraga complet din Siria”, a adaugat el. Washington a transmis anterior ca SUA vor ramane in Siria ”cat timp va fi necesar” pentru a se asigura ca tara nu va redeveni un refugiu pentru ISIS.

Kremlin: Postarile lui Trump sunt declaratii oficiale

Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ieri ca postarile actualului locatar al Casei Albe pe contul sau Twitter au aceeasi valoare pentru Rusia ca declaratiile sale oficiale si sunt percepute ca atare. Vladimir Putin, a continuat Peskov, primeste raporturi cu privire la tweet-urile lui Trump ”impreuna cu alte informatii cu privire la declaratiile facute de oamenii politici si de sefii de stat”. Peskov a reamintit ca Putin nu are cont Twitter si nu doreste aceasta. Pagina Twitter a lui Donald Trump numara la ora actuala 44,5 milioane de abonati.